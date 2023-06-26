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Скандал в "Реале": Перес хочет уволить Рауля

26 июня 2023 12:06
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Скандал в "Реале": Перес хочет уволить Рауля
Рауль и Перес жмут руки. Фото: instagram.com/realmadridacademy/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер команды "Реал Мадрид Кастилья" Рауль Гонсалес Бланко может быть уволен. У него возник новый конфликт с руководством клуба.

Альваро Арбелоа готов заменит Рауля в "Кастилье", сообщает Sport.es.

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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес хочет провести заменить главного тренера "Кастильи". Его не устраивает, что эту должность занимает Рауль Гонсалес. Перес уже приготовил потенциальную замену для легенды "королевского клуба". 

Конфликт Переса и Рауля 

Отношения между президентом "Реала" и главным тренером "Кастильи" давно являются напряженными. Рауль является знаковым футболистом в истории мадридского клуба, однако Флорентино Перес отказался достойно проводить футболиста, когда тот покидал "Сантьяго Бернабеу". 

Рауль Гонсалес
Рауль Гонсалес во время матча "Кастильи". Фото: instagram.com/realmadridacademy/

В 2018 году Рауль возглавил юношескую команду "Реала", а через год стал главным тренером "Кастильи". Нынешним летом наставник отказал нескольким клубам, чтобы сохранить свой пост. Он мечтает однажды стать главным тренером "Реала". 

Однако у Флорентино Переса другие планы. Президент "Реала" хочет избавиться от Рауля и заменить его на Альваро Арбелоа. Бывший защитник "Реала" возглавляет юношескую команду "бланкос". По мнению многих экспертов, он проделал хорошую работу на этом посту. 

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