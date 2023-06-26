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Защитник сборной Украины может перейти в известный немецкий клуб

26 июня 2023 10:39
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Защитник сборной Украины может перейти в известный немецкий клуб
Максим Таловеров в молодежной сборной Украины. Фото: пресс-служба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист молодежной сборной Украины Максим Таловеров привлек внимание скаутов сразу нескольких немецких клубов. За его игрой на Евро-2023 наблюдают представители бременского "Вердера" и франкфуртского "Айнтрахта".

Украинский футболист может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге, сообщает Sport.ua

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Игра Максима Таловерова в составе сборной Украины U-21 вызвала интерес со стороны сразу нескольких немецких клубов. Представители чемпионата Германии по футболу уже направили своих скаутов на турнир, чтобы специалисты смогли понаблюдать за игрой молодого украинца с трибуны стадиона. 

молодежная сборная Украины
Молодежная сборная Украины перед матчем. Фото: пресс-служба УАФ

Куда может перейти Таловеров? 

Бременский "Вердер" и франкфуртский "Айнтрахт" могут предложить Максиму Таловерову продолжить карьеру в Бундеслиге. По итогам прошлого сезона эти команды заняли 13 и седьмое места соответственно в турнирной таблице чемпионата Германии. 

22-летний Максим Таловеров является футболистом чешском "Славии". Контракт с клубом из Праги действует до лета 2026 года. Последний шесть месяцев он отыграл на правах аренды за австрийский ЛАСК, который пока не предложил выкупить контракт футболиста. 

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