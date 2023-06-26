Байрактар остановил Украину: сине-желтые сыграли в финале Золотой Евролиги

Украинцы уступили матч. Фото: ОО "Федерация волейбола Украины"

В Хорватии завершился финал мужской волейбольной Золотой Евролиги. В главном матче сыграли Украина и Турция.

Победу в матче и на турнире одержали турецкие волейболисты, сообщает портал Новини.LIVE.

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Отметим, что сборная Украины в группе выиграла все шесть матчей со счетом 3:0. В Золотой Евролиге впервые одна команда никому не единого ни одного сета на групповом этапе. Соперниками украинцев были Хорватия, Бельгия и Северная Македония. В полуфинале украинцы со счетом 3:1 одолели хорватов.

Национальная сборная Украины по волейболу. Фото: cev.eu

Золотая Евролига. Финал

Турция — Украина — 3:2 (14:25, 25:22, 26:24, 22:25, 15:6)

Турция: Бурутай, Фаик Самед (3), Адис Лагумджия (4), Эфе Байрам (16), Бюльбюль (6), Арслан Экши (4); Волкан Дьоне (л), Байрактор (л), Гюрбюз (19), Бостон, Гюлмезоглу, Матич (1), Мирза Лагумджия.

Главный тренер: Альберто Джулиани

Украина: Ковалев (17), Теременко (10), Щитков (3), Плотницкий (20), Семенюк (10), Тупчий (13); Канаев (л), Полуян (1), Кисилюк (1), Щуров, Синица.

Главный тренер: Угис Крастиньш

Эйсы: 6-8. Блоки: 8-6.

Украина, которой до матча дали статус фаворита, хорошо начала и уверенно выиграла первый сет. Но в первом перерыве тренер соперника Альберто Джулиани смог настроить свою команду, и Турция, хоть и тяжело, но выиграла второй сет.

В третьем сете команды также шли ноздря в ноздрю, но в концовке снова повезло сопернику, заработавшему необходимые баллы. В четвертом тренерский штаб сборной Украины угадал с заменой. При счете 4:6 на площадку вышел Юрий Синица, помогший сделать рывок, а затем и перевести матч на тай-брейк.

В пятом сете украинцы сыграли очень плохо, совершали много ошибок и поэтому похоронили надежды на победу.

Несмотря на поражение в финале, второе от турок за три года, сборная Украины выполнила задание номер один — пробилась в Кубок претендентов, победители которого сыграют в Лиге наций-2024.

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