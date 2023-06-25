Кухарик розповів про перемогу України у загальному заліку Європейських ігор з веслування

Олег Кухарик та Ігор Трунов. Фото: НОК

Закінчилися змагання з веслування на байдарках і каное в рамках Європейських ігор-2023 в Польщі. Медальний залік у цьому виді спорту виграла Україна.

Спортивному журналісту Новини.LIVE вийшло записати ексклюзивне інтерв’ю з одним з переможців Олегом Кухариком.

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На рахунку України 3 золота та два срібла. Загалом 5 медалей. Олег Кухарік і Ігор Трунов стали переможцями (байдарка-двійка, 500 м); Людмила Лузан і Валерія Терета (каное-двійка, 500 м).

Також Лузан виграла 500-метрівку в каное-одиночці і зайняла друге місце в одиночному змаганні на 200 м. Срібло Україні принесла четвірка Кухарика, Трунова, Дмитра Даниленка і Івана Семикіна на 500 метрах.

Перемога українського дуету у байдарці-двійці. Фото: НОК

Друге місце посіла Польща у якої також три золота, одне срібло та одна бронза. Третіми стала Іспанія з результатом 2-3-2.

"Вважаю, що виступ пройшов дуже успішно, я та вся команда виклались на 100%. Виступ дійсно історичний, тому що команда веслування в останній день все-таки вийшла на вищу сходинку медального заліку. Це успіх не тільки для спортсменів, а і для тренерів та персоналу в цілому", — каже Кухарик.

Україна вперше виграє медальний залік Євро-ігор у веслуванні на байдарках і каное. У 2015 році збірна була 15-ю, у 2019-му — четвертою.

"Перемогли завдяки бажанню, дисципліні та єдності. На сьогодні це був наш максимум, і краще тут не придумаєш. Дуже сильні та імениті спортсмени зараз виступають в цих видах програми, тому, що вони є олімпійськими, кожна гонка це досвід та робота над помилками, нам є ще над чим попрацювати. Тому на майбутнє можна краще", — запевняє Олег.

Ці виступи завдяки військовим

Спортсмен додає, що підтримка була неймовірна, вони чули їх підтримували на весь веслувальний канал. Та вдячний усім Силам Оборони України.

"Це наші знайомі близькі та родичі. Також представники українського спорту та ЗМІ. За що ми їм дуже вдячні, це націлює йти та показувати найвищий результат. Ці неймовірні відчуття коли твій прапор, твій гімн звучить на весь канал, коли всі присутні встають коли лунає наш гімн, неймовірно. Та найголовніше це підтримка наших воїнів. По більшій частині ці всі виступи, заслуги, це все завдяки їм, але варто не забувати про себе, про те скільки роботи було зроблено", – підсумував українець.

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