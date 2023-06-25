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Кухарик рассказал о победе Украины в общем зачете Европейских игр по гребле

25 июня 2023 16:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Кухарик рассказал о победе Украины в общем зачете Европейских игр по гребле
Олег Кухарик и Игорь Трунов. Фото: НОК
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Закончились соревнования по гребле на байдарках и каноэ в рамках Европейских игр-2023 в Польше. Медальный зачет в этом виде спорта выиграла Украина.

Спортивному журналисту Новини.LIVE вышло записать эксклюзивное интервью с одним из победителей Олегом Кухариком.

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На счету Украины 3 золота и два серебра. В общей сложности 5 медалей. Олег Кухарик и Игорь Трунов стали победителями (байдарка-двойка, 500 м); Людмила Лузан и Валерия Терета (каноэ-двойка, 500 м).

Также Лузан выиграла 500-метровку в каноэ-одиночке и заняла второе место в одиночном соревновании на 200 м. Серебро Украине принесла четверка Кухарика, Трунова, Дмитрия Даниленко и Ивана Семикина на 500 метрах.

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Победа украинского дуэта в байдарке-двойке. Фото: НОК

Второе место заняла Польша, у которой также три золота, одно серебро и одна бронза. Третьими стала Испания с результатом 2-3-2.

"Считаю, что выступление прошло очень успешно, я и вся команда выложились на 100%. Выступление действительно историческое, потому что команда гребли в последний день все-таки вышла на высшую ступень медального зачета. Это успех не только для спортсменов, но и для тренеров и персонала в целом ", — говорит Кухарик.

Украина впервые выигрывает медальный зачет Евроигр в гребле на байдарках и каноэ. В 2015 году сборная была 15-й, в 2019-м — четвертой.

"Победили благодаря желанию, дисциплине и единству. На сегодня это был наш максимум, и лучше здесь не придумаешь. Очень сильные и именитые спортсмены сейчас выступают в этих видах программы, потому что они олимпийские, каждая гонка это опыт и работа над ошибками, нам есть еще над чем поработать. Поэтому на будущее можно лучше", — уверяет Олег.

Эти выступления благодаря военным

Спортсмен добавляет, что поддержка была невероятна, они слышали, что их поддерживали на весь гребной канал. И благодарен всем Силам Обороны Украины.

"Это наши знакомые близкие и родственники. Также представители украинского спорта и СМИ. За что мы им очень благодарны, это нацеливает идти и показывать высокий результат. наш гимн, невероятно. Но самое главное это поддержка наших воинов. По большей части все эти выступления, заслуги, это все благодаря им, но стоит не забывать о себе, о том сколько работы было сделано", — подытожил украинец.

Напомним, форвард сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик нужен одной из лучших команд Италии.

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