Україна обіграла Хорватію та вийшла у фінал Золотої Євроліги

Збірна України після успішної дії. Фото: cev.eu

Чоловіча збірна України з волейболу у півфіналі Золотої Євроліги з волейболу зіграла проти Хорватії. Синьо-жовті виграли з рахунком 3:1.

Україна цього разу віддала суперникам лише один сет, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що збірна України у групі виграла усі шість матчів з рахунком 3:0. Вперше у Золотій Євролізі команда не віддала нікому жодного сету. Цікаво, що це досягнення не можна перевершити, а можна лише повторити.

Українці програли перший сет на турнірі

Матч, що пройшов у хорватському Задарі, розпочався для України складно, оскільки суперник нав'язав рівне протистояння. Це при тому, що у групі синьо-жовті двічі їх обіграли по 3:0.

У другому сеті господарі взагалі здивували, оскільки виграли його з різницею у 4 очки. Проте третій сет уже був за Україною, хоч і виявився тяжким. У четвертому українці просто знищили суперника.

Національна збірна України з волейболу. Фото: cev.eu

Золота Євроліга. Чоловіки. Півфінал

Хорватія — Україна — 1:3 (23:25, 25:21, 21:25, 12:25)

Збірна України вдруге гратиме у фіналі Золотої Євроліги й знову з Туреччиною. 2021-го року синьо-жовті програли туркам з рахунком 1:3.

Також перемога над Хорватами дозволила Україні потрапити до перехідного турніру за право зіграти у Лізі націй.

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