Сборная Украины выиграла третий матч в Золотой Евролиге

Украинцы не проиграли ни одного сета. Фото: ОО "Федерация волейбола Украины"

В третьем туре группового этапа Золотой Евролиги мужская сборная Украины по волейболу победила сборную Бельгии (3:0). Победа укрепила команду на первой строчке в группе.

Обыгранные бельгийцы были главными преследователями украинской сборной, сообщает Новини.LIVE.

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Отметим, что за три матча в группе сине-желтые не отдали соперникам ни единого сета.

Сборная Украины перед матчами Золотой Евролиги. Фото: Lukasz Sobala/PressFocus

Плотницкий показал свои бомбардирские способности

В первом сете на площадке была упорная борьба и Украине удалось оторваться на три очка лишь в конце партии.

Во втором сете украинцы начали активнее и обеспечили себе комфортный отрыв, который позволил им сделать счет по сетам 2:0.

Сборная Украины третий сет также начала активно и быстро получила отрыв в пять очков. Однако на этот раз Бельгия пришла в чувство и сравняла счет. Остановить рывок хозяев смог своим ударом капитан Олег Плотницкий. Затем на втором матчболе украинцы оформили победу в сете и матче.

Самым результативным игроком матча стал Плотницкий — 16 очков, из которых три эйса.

Золотая Евролига. 3-й тур

Бельгия — Украина 0:3 (21:25, 21:25, 23:25)

Группа В. Турнирная таблица

Украина — 3 матча, 3 победы, 9 очков, разница сетов — 9:0

Северная Македония — 3 матча, 2 победы, 5 очков, рс — 6:6

Бельгия — 3 матча, 1 победа, 3 очка, рс — 4:7

Хорватия — 3 матча, 0 побед, 1 очко, рс — 3:9

У сборной Украины на групповом этапе осталось сыграть в трех матчах: 11 июня игра с Хорватией, 14-го июня матч с Бельгией и 18-го июня противостояние с Северной Македонией.

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