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Збірна України виграла третій матч у Золотій Євролізі

4 червня 2023 09:30
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Збірна України виграла третій матч у Золотій Євролізі
Українці не програли жодного сету. Фото: ГО "Федерація волейболу України"
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У третьому турі групового етапу Золотої Євроліги чоловіча збірна України з волейболу перемогла збірну Бельгії (3:0). Перемога зміцнила команду на першій сходинці у групі.

Переможені бельгійці були головними переслідувачами української збірної, повідомляє Новини.LIVE.

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Зазначимо, що за три матчі у групі синьо-жовті не віддали суперникам жодного сету.

Збірна України перед матчами Золотої Євроліги Фото: Lukasz Sobala/PressFocus

Плотницький показав свої бомбардирські здібності

У першому сеті на майданчику була запекла боротьба, і Україні вдалося відірватися на три очки лише наприкінці партії.

У другому сеті українці почали активніше та забезпечили собі комфортний відрив, який дозволив їм зробити рахунок за сетами 2:0.

Збірна України третій сет також розпочала активно та швидко здобула відрив у п'ять очок. Однак цього разу Бельгія прийшла до тями і зрівняла рахунок. Зупинити ривок господарів зміг своїм ударом капітан Олег Плотницький. В кінцівці періоду на другому матчболі українці оформили перемогу у сеті та матчі.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Плотницький — 16 очок, з яких три ейси.

Золота Євроліга. 3-й тур

Бельгія - Україна 0:3 (21:25, 21:25, 23:25)

Група В. Турнірна таблиця

Україна — 3 матчі, 3 перемоги, 9 очок, різниця сетів — 9:0

Північна Македонія — 3 матчі, 2 перемоги, 5 очок, рс — 6:6

Бельгія — 3 матчі, 1 перемога, 3 очки, рс — 4:7

Хорватія — 3 матчі, 0 перемог, 1 очко, рс — 3:9

У збірній України на груповому етапі залишилося зіграти у трьох матчах: 11 червня гра з Хорватією, 14 червня матч з Бельгією та 18 червня протистояння з Північною Македонією.

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