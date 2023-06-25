Украина обыграла Хорватию и вышла в финал Золотой Евролиги

Сборная Украины после удачного действия. Фото: cev.eu

Мужская сборная Украины по волейболу в полуфинале Золотой Евролиги сыграла против команды Хорватии. Сине-желтые выиграли со счетом 3:1.

Украина на этот раз отдала соперникам всего один сет, сообщает портал Новини.LIVE.

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Отметим, что сборная Украины в группе выиграла все шесть матчей со счетом 3:0. Впервые в Золотой Евролиге команда не отдала никому ни единого сета. Интересно, что это достижение нельзя превзойти, а можно лишь повторить.

Украинцы проиграли первый сет на турнире

Матч, который прошел в хорватском Задаре, начался для Украины сложно, поскольку соперник навязал равный матч. Это при том, что в группе сине-желтые дважды их обыграли по 3:0.

Во втором сете хозяева вообще удивили, поскольку выиграли его с разницей в 4 очка. Однако третий сет уже был за Украиной, хоть и был сложным. В четвертом украинцы просто уничтожили соперника.

Национальная сборная Украины по волейболу. Фото: cev.eu

Золотая Евролига. Мужчины. Полуфинал

Хорватия — Украина — 1:3 (23:25, 25:21, 21:25, 12:25)

Сборная Украины во второй раз будет играть в финале Золотой Евролиги и снова с Турцией. В 2021 году сине-желтые проиграли туркам со счетом 1:3.

Также победа над Хорватами позволила Украине попасть в переходной турнир за право сыграть в Лиге наций.

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