Байрактар зупинив Україну: синьо-жовті зіграли в фіналі Золотої Євроліги

Українці поступилися в матчі. Фото: ГО "Федерація волейболу України"

У Хорватії завершився фінал чоловічої волейбольної Золотої Євроліги. У головному матчі зіграли Україна та Туреччина.

Перемогу в матчі й на турнірі здобули турецькі волейболісти, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що збірна України у групі виграла усі шість матчів з рахунком 3:0. У Золотій Євролізі вперше одна команда не віддала нікому жодного сету на груповому етапі. Суперниками українців були Хорватія, Бельгія та Північна Македонія. У півфіналі українці з рахунком 3:1 здолали хорватів.

Національна збірна України з волейболу. Фото: cev.eu

Золота Євроліга. Фінал

Туреччина — Україна — 3:2 (14:25, 25:22, 26:24, 22:25, 15:6)

Туреччина: Бурутай, Фаїк Самед (3), Адіс Лаґумджія (4), Ефе Байрам (16), Бюльбюль (6), Арслан Екші (4); Волкан Дьоне (л), Байрактар (л), Ґюрбюз (19), Бостан, Ґюлмезоґлу, Матіч (1), Мірза Лаґумджія.

Головний тренер: Альберто Джуліані

Україна: Ковальов (17), Терьоменко (10), Щитков (3), Плотницький (20), Семенюк (10), Тупчій (13); Канаєв (л), Полуян (1), Кісілюк (1), Щуров, Синиця.

Головний тренер: Угіс Крастіньш

Ейси: 6-8. Блоки: 8-6.

Україна, якій до матчу дали статус фаворита, добре почала та впевнено виграла перший сет. Але в першій перерві тренер суперника Альберто Джуліані зміг налаштувати свою команду і Туреччина, хоч і важко, але виграла другий сет.

У третьому сеті команди також йшли ніздря в ніздрю, але в кінцівці знову пощастило супернику, який заробив необхідні бали. У четвертому тренерський штаб збірної України вгадав з заміною. При рахунку 4:6 на майданчик вийшов Юрій Синиця, який допоміг зробити ривок, а потій й перевести матч на тай-брейк.

У п’ятому сеті українці зіграли дуже погано, робили багато помилок й тому він поховав надії на перемогу.

Попри поразку в фіналі, другу від турків за три роки, збірна України виконала завдання номер один — пробилась до Кубку претендентів, переможці якого зіграють в Лізі націй-2024.

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