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Украина досрочно вышла в плей-офф молодежного Евро-2023

25 июня 2023 08:42
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Агабекян Карен
редактор
Украина досрочно вышла в плей-офф молодежного Евро-2023
Сборная Украины празднует победу. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Молодежная сборная Украины во втором туре группового этапа Чемпионата Европы-2023 победила команду Румынии. Эта победа позволила подопечным Руслана Ротаня набрать шесть очков в группе.

Такое количество набранных баллов сделало украинцев участниками плей-офф Евро-2023, сообщает портал Новини.LIVE.

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В игре с Румынией, которая прошла в Бухаресте, сборной Украины принес победу автогол в конце матча. Затем еще и вышедший на замену Владислав Ванат получил прямую красную карточку за удар головой соперника.

Испания сделала Украине подарок

Несмотря на шесть набранных очков, Украина обеспечила себе выход в плей-офф лишь после матча Испании и Хорватии, которую команда Ротаня обыграла на старте турнира со счетом 2:0.

Испанцам удалось забить усилиями Абеля Руиса на 20-й секунде матча. Больше счет на табло не менялся. Пиренейцы после двух туров, как и Украина, имеют шесть очков, но за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей занимает первое место в группе B. Хорваты и Румыны имеют по 0 набранных баллов и потеряли шансы на выход из квартета.

Сборные Украины и Испании в последнем туре определят команду, которая выйдет из группы с первого места и получит в плей-офф "более простого" соперника.

Отметим, что в последний раз Украина играла в плей-офф молодежного Евро в 2006 году. Тогда команда Алексея Михайличенко с Артемом Милевским, Дмитрием Чигринским, Русланом Фоминым, Тарасом Михаликом, Александром Алиевым и Андреем Пятовым дошла до финала, в котором проиграла Нидерландам.

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