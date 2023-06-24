Україна наприкінці матчу вирвала перемогу у Румунії: Ванат отримав червону

Збірна України перед матчем Фото: УАФ

Збірна України U-21 зіграла матч 2 туру групового етапу фінальної частини Чемпіонату Європи-2023 проти Румунії. Підопічні Руслана Ротаня виграли з рахунком 1:0.

Єдиний м'яч забив гравець збірної Румунії, повідомляє портал Новини LIVE.

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З перших хвилин у збірної України вийшов Георгій Судаков, а Михайло Мудрик та Владислав Ванат розпочали матч на лаві запасних.

Огляд матчу

Збірна України не найкраще розпочала гру. Спочатку Арсеній Батагов помилився і Луї Мунтяну, який перехопив м'яч, не влучив у ворота.

Через хвилину помилився Володимир Бражко та Мунтяну отримав ще один шанс і його не використав, пробивши до рук голкіперу.

На 11-й хвилині був перший момент України після проходу Олексія Кащука, який із гострого кута пробив у голкіпера. На 24-й хвилині українець уже вийшов на побачення з воротарем і знову пробив у нього.

У кінцівці тайму Кащук втретє виходив на ворота суперника і не влучив у ствір.

Другий тайм розпочався з атак України і на 56-й хвилині Олексій Сич подав з правого флангу до штрафного майданчика, де Данило Сікан з лінії воротарського майданчика пробив у перекладину. Румунії відповіла за 6 хвилин, коли Йован Маркович з 12 метрів вдарив неточно.

Знову небезпечний момент українці створили на 85-й хвилині, коли Бражко вивів Ваната на ворота суперника по правому краю штрафного майданчика і Владислав з гострого кута пробив у голкіпера.

Переможний гол Україна "занесла" у ворота Румунії на 89-й хвилині. Максим Брагару продавив суперника, увійшов до штрафного майданчика по лицьовій та прострілив, після чого м'яч від ноги захисника Віктора Диканя влетів у ворота.

В додатковий час Ванат ударив головою суперника і отримав пряму червону картку. У румунів було чотири хвилини у більшості, але вони так і не змогли зрівняти рахунок.

Завдяки перемозі Україна майже забезпечила собі вихід до плей-офф Євро-2023.

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