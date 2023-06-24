Украина в конце матча вырвала победу у Румынии: Ванат получил красную карточку

Сборная Украины перед матчем. Фото: УАФ

Сборная Украины U-21 сыграла матч 2 тура группового этапа финальной части Чемпионата Европы-2023 против Румынии. Подопечные Руслана Ротаня выиграли со счетом 1:0.

Единственный мяч забил игрок сборной Румынии, сообщает портал Новини.LIVE.

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С первых минут у сборной Украины вышел Георгий Судаков, а Михаил Мудрик и Владислав Ванат начали матч на скамейке запасных.

Обзор матча

Румыния U-21 — Украина U-21 0:1

Голы: Дикан, 89 (авт.)

Румыния U-21: Тирнованная — Пантя, Раковицан, Дикан, Цику — Ликсандру (Поп, 82), Скречу (Кимпану, 82) — Ишфан, Мунтяну (Албу, 57), Петрила (Попеску, 57) — Маркович (Бирлиджа, 68).

Главный тренер: Эмиль Сандони

Украина U-21: Трубин — Сыч, Батагов, Таловеров, Овчаренко — Бондаренко (Очеретько, 86), Бражко (Желихко, 86) — Кащук (Юник, 77), Судаков, Криськив (Брагару, 68) — Сикан (Ванат, 68).

Главный тренер: Руслан Ротань

Сборная Украины не лучшим образом начала матч. Сначала Арсений Батагов ошибся и перехвативший мяч Луи Мунтяну не попал по воротам.

Через минуту ошибся Владимир Бражко и Мунтяну получил еще один шанс и снова его не использовал, пробив в руки голкиперу.

На 11-й минуте был первый момент Украины после прохода Алексея Кащука, который из острого угла пробил в голкипера. На 24-й украинец уже вышел на свидание с вратарем и снова пробил в него.

В концовке тайма Кащук снова выходил на ворота соперника и не попал по воротам.

Второй тайм начался из атак Украины и на 56-й минуте Алексей Сыч подал с правого фланга в штрафную, где Даниил Сикан с линии вратарской пробил в перекладину.

Румыния ответила через 6 минут, когда Йован Маркович с 12 метров пробил неточно.

Снова опасный момент украинцы создали на 85-й минуте — Бражко вывел Ваната на ворота соперника по правому краю штрафной и Владислав из острого угла пробил в голкипера.

Победный гол Украина занесла в ворота Румынии на 89-й минуте. Максим Брагару продавил соперника, вошел в штрафную по лицевой и прострелил, после чего мяч от ноги защитника Виктора Диканя влетел в ворота.

В добавленное время Ванат ударил головой соперника и получил прямую красную карточку. У румын было четыре минуты в большинстве, но они так и не смогли сравнять счет.

Благодаря победе Украина почти обеспечила себе выход в плей-офф Евро-2023.

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