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Україна достроково вийшла до плей-оф молодіжного Євро-2023

25 червня 2023 08:42
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Агабекян Карен
редактор
Україна достроково вийшла до плей-оф молодіжного Євро-2023
Збірна України святкує перемогу. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Молодіжна збірна України в другому турі групового етапу Чемпіонату Європи-2023 перемогла команду Румунії. Цей успих дозволив підопічним Руслана Ротаня набрати шість очок у групі.

Така кількість набраних балів достроково вивела українців до плей-оф Євро-2023, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У грі з Румунією, яка выдбулася у Бухаресті, збірній України приніс перемогу автогол наприкінці матчу. Потім ще й Владислав Ванат, який вийшов на заміну, отримав пряму червону картку за удар головою суперника.

Іспанія зробила Україні подарунок

Попри шість набраних очок, Україна забезпечила собі вихід у плей-офф лише після матчу Іспанії та Хорватії, яку команда Ротаня обіграла на старті турніру з рахунком 2:0.

Іспанцям вдалося забити зусиллями Абеля Руїса на 20 секунді матчу. Більше рахунок на табло не змінювався. Піренейці після двох турів, як і Україна, мають шість очок, але внаслідок кращої різниці забитих та пропущених м'ячів посідають перше місце у групі B. Хорвати та Румуни мають по 0 набраних балів та втратили шанси на чвертьфінал.

Збірні України та Іспанії в останньому турі визначать команду, яка вийде з групи з першого місця та отримає у плей-оф "простішого" суперника.

Зазначимо, що востаннє Україна грала у плей-оф молодіжного Євро у 2006 році. Тоді команда Олексія Михайличенка з Артемом Мілевським, Дмитром Чигрінським, Русланом Фоміним, Тарасом Міхаликом, Олександром Алієвим та Андрієм П'ятовим дійшла до фіналу, в якому програла Нідерландам.

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