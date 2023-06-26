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Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

26 июня 2023 09:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер
Михаил Мудрик на разминке. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик продолжит карьеру в другом клубе. "Челси" готов отпустить игрока, за которого заплатил более 70 млн евро. 

Количество претендентов на молодого вингера продолжает расти, сообщает Daily Mail

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Лондонский "Челси" продает футболистов, которые не нужны новому тренерскому штабу. Маурисио Почеттино хочет избавиться как минимум от десяти игроков, на которых не рассчитывает в следующем сезоне. 

Куда может уйти Мудрик? 

Украинский полузащитник не входит в группу футболистов, от которых хочет избавиться новый тренерский штаб. Однако вингера могут отпустить, если поступит выгодное предложение. 

Новым претендентом на Михаила Мудрика стала мюнхенская "Бавария". Томас Тухель высоко цени игровые качества украинского футболиста. Чемпионы Германии готовы взять игрока в аренду сроком на год.

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в сборной Украины. Скриншот YouTube

Во время переговоров с "Челси" немцы будут настаивать на том, чтобы в контракте по Михаилу был включен пункт о возможном выкупе украинца. Решение о целесообразности этого шага будет принято в конце сезона. 

В настоящее время Михаил Мудрик помогает молодежной сборной Украины на Евро-2023. Команда Руслана Ротаня одержала две победы в двух первых поединках на турнире. 

Напомним, луганскую "Зарю" возглавит бывший легионер "Шахтера". 

Байрактар остановил Украину: "сине-желтые" сыграли в финале Золотой Евролиги. 

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