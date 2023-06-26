Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Михаил Мудрик на разминке. Скриншот YouTube

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик продолжит карьеру в другом клубе. "Челси" готов отпустить игрока, за которого заплатил более 70 млн евро.

Количество претендентов на молодого вингера продолжает расти, сообщает Daily Mail.

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Куда может уйти Мудрик?

Украинский полузащитник не входит в группу футболистов, от которых хочет избавиться новый тренерский штаб. Однако вингера могут отпустить, если поступит выгодное предложение.

Новым претендентом на Михаила Мудрика стала мюнхенская "Бавария". Томас Тухель высоко цени игровые качества украинского футболиста. Чемпионы Германии готовы взять игрока в аренду сроком на год.

Михаил Мудрик в сборной Украины. Скриншот YouTube

Во время переговоров с "Челси" немцы будут настаивать на том, чтобы в контракте по Михаилу был включен пункт о возможном выкупе украинца. Решение о целесообразности этого шага будет принято в конце сезона.

В настоящее время Михаил Мудрик помогает молодежной сборной Украины на Евро-2023. Команда Руслана Ротаня одержала две победы в двух первых поединках на турнире.

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