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Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

26 червня 2023 09:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер
Михайло Мудрик на розминці. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик продовжить свою кар'єру в іншому клубі. "Челсі" готовий відпустити гравця, за якого заплатив понад 70 млн євро.

Кількість претендентів на молодого вінгера продовжує зростати, повідомляє Daily Mail.

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Куди може піти Мудрик?

Український півзахисник не входить до групи футболістів, яких хоче позбутися новий тренерський штаб. Однак вінгера можуть відпустити, якщо надійде вигідна пропозиція.

Новим претендентом на Михайла Мудрика стала мюнхенська "Баварія". Томас Тухель високо цінує ігрові якості українського футболіста. Чемпіони Німеччини готові взяти гравця в оренду на рік.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у збірній України. Скриншот YouTube

Під час переговорів з "Челсі" німці наполягатимуть на тому, щоб у контракті щодо Михайла було включено пункт про можливий викуп українця. Рішення про доцільність цього кроку буде ухвалено наприкінці сезону.

Наразі Михайло Мудрик допомагає молодіжній збірній України на Євро-2023. Команда Руслана Ротаня здобула дві перемоги у двох перших поєдинках на турнірі.

Нагадаємо, луганську "Зорю" очолить колишній легіонер "Шахтаря".

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