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Захисник збірної України може перейти до відомого німецького клубу

26 червня 2023 10:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Захисник збірної України може перейти до відомого німецького клубу
Максим Таловєров у молодіжній збірній України. Фото: пресслужба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст молодіжної збірної України Максим Таловєров привернув увагу скаутів одразу кількох німецьких клубів. За його грою на Євро-2023 спостерігають представники бременського "Вердера" та франкфуртського "Айнтрахту".

Український футболіст може продовжити кар'єру у німецькій Бундеслізі, повідомляє Sport.ua.

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Гра Максима Таловєрова у складі збірної України U-21 викликала інтерес з боку одразу кількох німецьких клубів. Представники чемпіонату Німеччини з футболу вже направили своїх скаутів на турнір, аби фахівці змогли спостерігати за грою молодого українця із трибуни стадіону.

молодіжна збірна України
Молодіжна збірна України перед матчем Фото: пресслужба УАФ

Куди може перейти Таловєров?

Бременський "Вердер" та франкфуртський "Айнтрахт" можуть запропонувати Максиму Таловєрову продовжити кар'єру в Бундеслізі. За підсумками минулого сезону ці команди посіли 13 та сьоме місця відповідно у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.

22-річний Максим Таловєров є футболістом чеської "Славії". Контракт із клубом із Праги діє до літа 2026 року. Останній шість місяців він відіграв на правах оренди за австрійський ЛАСК, який поки що не запропонував викупити контракт футболіста.

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