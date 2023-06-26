Хави может уйти из "Барселоны": кто станет новым главным тренером

Хави Эрнандес на прощальном матче Андреса Иньесты. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Главный тренер "Барселоны" Хавьер Эрнандес не может договориться с руководством клуба о продлении контракта. Стороны не могут прийти к согласию относительно улучшения финансовых условий в новом соглашении.

Хави может уйти из "Барселоны" после окончания срока действия контракта, сообщает Mundo Deportivo.

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта, Директор по футболу Матеу Алемани и главный тренер Хави продолжаются переговоры по продлению контракта наставника и его штаба. Тренера не устраивают условия, которые предложил клуб.

Разногласия Хави и Лапорты

Срок действия нынешнего контракта Хавьера Эрнандеса с "Барселоной" истекает летом 2024 года. Стороны договаривались, что в случае победы в чемпионате Испании соглашение будет продлено на улучшенных условиях. Хави выполнил свою часть сделки: "Барселона" победила в Ла Лиге, а также завоевала Суперкубок Испании.

Хави Эрнандес во время матча "Барселоны". Фото: REUTERS/Albert Gea

Руководство "Барселоны" предлагает тренеру новый контракт сроком на три года с повышением зарплаты. Хави хочет, чтобы весь его тренерский штаб зарабатывал больше. Общая сумма, которую наставник просит у клуба, составляет 14 млн евро.

В случае, если стороны так и не договорятся, Хави и его штаб покинут клуб следующим летом. Руководство "Барселоны" готово обратиться к Луису Энрике и предложить ему вернуться на "Камп Ноу".

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