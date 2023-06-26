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Хави может уйти из "Барселоны": кто станет новым главным тренером

26 июня 2023 11:26
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Хави может уйти из "Барселоны": кто станет новым главным тренером
Хави Эрнандес на прощальном матче Андреса Иньесты. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Барселоны" Хавьер Эрнандес не может договориться с руководством клуба о продлении контракта. Стороны не могут прийти к согласию относительно улучшения финансовых условий в новом соглашении. 

Хави может уйти из "Барселоны" после окончания срока действия контракта, сообщает Mundo Deportivo

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта, Директор по футболу Матеу Алемани и главный тренер Хави продолжаются переговоры по продлению контракта наставника и его штаба. Тренера не устраивают условия, которые предложил клуб. 

Разногласия Хави и Лапорты 

Срок действия нынешнего контракта Хавьера Эрнандеса с "Барселоной" истекает летом 2024 года. Стороны договаривались, что в случае победы в чемпионате Испании соглашение будет продлено на улучшенных условиях. Хави выполнил свою часть сделки: "Барселона" победила в Ла Лиге, а также завоевала Суперкубок Испании. 

Хави Эрнандес
Хави Эрнандес во время матча "Барселоны". Фото: REUTERS/Albert Gea

Руководство "Барселоны" предлагает тренеру новый контракт сроком на три года с повышением зарплаты. Хави хочет, чтобы весь его тренерский штаб зарабатывал больше. Общая сумма, которую наставник просит у клуба, составляет 14 млн евро. 

В случае, если стороны так и не договорятся, Хави и его штаб покинут клуб следующим летом. Руководство "Барселоны" готово обратиться к Луису Энрике и предложить ему вернуться на "Камп Ноу". 

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