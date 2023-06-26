Хаві може піти з "Барселони": хто стане новим головним тренером

Хаві Ернандес на прощальному матчі Андреса Іньєсти. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Головний тренер "Барселони" Хав'єр Ернандес не може домовитися з керівництвом клубу про продовження контракту. Сторони не можуть дійти згоди щодо покращення фінансових умов у новій угоді.

Хаві може залишити "Барселону" після закінчення терміну дії контракту, повідомляє Mundo Deportivo.

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Президент "Барселони" Жоан Лапорта, Директор з футболу Матеу Алемані та головний тренер Хаві продовжуються переговори щодо продовження контракту наставника та його штабу. Тренера не влаштовують умови, які запропонував клуб.

Розбіжності Хаві та Лапорти

Термін дії нинішнього контракту Хав'єра Ернандеса з "Барселоною" спливає влітку 2024 року. Сторони домовлялися, що у разі перемоги у чемпіонаті Іспанії угоду буде продовжено на покращених умовах. Хаві виконав свою частину операції: "Барселона" перемогла у Ла-Лізі, а також виборола Суперкубок Іспанії.

Хаві Ернандес під час матчу "Барселони". Фото: REUTERS/Albert Gea

Керівництво "Барселони" пропонує тренеру новий контракт терміном на три роки із підвищенням зарплати. Хаві хоче, щоби весь його тренерський штаб заробляв більше. Загальна сума, яку наставник просить у клубу, становить 14 млн євро.

У разі, якщо сторони так і не домовляться, Хаві та його штаб покинуть клуб наступного літа. Керівництво "Барселони" готове звернутися до Луїса Енріке та запропонувати йому повернутися на "Камп Ноу".

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