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Скандал у "Реалі": Перес хоче звільнити Рауля

26 червня 2023 12:06
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Скандал у "Реалі": Перес хоче звільнити Рауля
Рауль та Перес тиснуть руки. Фото: instagram.com/realmadridacademy/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер команди "Реал Мадрид Кастілья" Рауль Гонсалес Бланко може бути звільнений. У нього виник новий конфлікт із керівництвом клубу.

Альваро Арбелоа готовий замінить Рауля в "Кастільї", повідомляє Sport.es.

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Президент мадридського "Реалу" Флорентіно Перес хоче провести замінити головного тренера "Кастільї". Його не влаштовує, що цю посаду обіймає Рауль Гонсалес. Перес вже підготував потенційну заміну для легенди "королівського клубу".

Конфлікт Переса та Рауля

Відносини між президентом "Реала" та головним тренером "Кастільї" давно є напруженими. Рауль залишається знаковим футболістом в історії мадридського клубу, проте Флорентіно Перес відмовився гідно проводити футболіста, коли той залишав "Сантьяго Бернабеу".

Рауль Гонсалес
Рауль Гонсалес під час матчу "Кастільї". Фото: instagram.com/realmadridacademy/

У 2018 році Рауль очолив юнацьку команду "Реала", а за рік став головним тренером "Кастільї". Цього літа наставник відмовив кільком клубам, щоб зберегти свою посаду. Він мріє одного разу стати головним тренером "Реала".

Однак у Флорентіно Переса інші плани. Президент "Реала" хоче позбутися Рауля і замінити його на Альваро Арбелоа. Колишній захисник "Реала" очолює юнацьку команду "бланкос". На думку багатьох експертів, він зробив хорошу роботу на цій посаді.

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