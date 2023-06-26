Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Лидер "Челси" перешел в "Арсенал": сколько заплатили "канониры" arrow

Лидер "Челси" перешел в "Арсенал": сколько заплатили "канониры"

26 июня 2023 16:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лидер "Челси" перешел в "Арсенал": сколько заплатили "канониры"
Кай Хаверц в сборной Германии. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Хавбек сборной Германии Кай Хаверц подписал контракт с лондонским "Арсеналом". На этом трансфере настаивал главный тренер "канониров" Микель Артета.

Клубы уже уладили все детали сделки и скоро официально о ней объявят, сообщает Daily Mail

Читайте также:

Лондонский "Арсенал" собирается значительно усилить состав накануне возвращения в Лигу чемпионов. В следующем сезоне "канониры" будут бороться за победу не только в еврокубках, но и в английской Премьер-лиге. Задача окажется невозможной без нескольких высококлассных новичков. 

Трансфер Хаверца

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета еще месяц назад составил список футболистов, которые ему необходимы для усиления команды. Первым новичком "канониров" стал немецкий футболист Кай Хаверц. 

Кай Хаверц
Кай Хаверц в матче против сборной Польши. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

24-летний полузащитник подписал с новым клубом контракт до лета 2028 года. Хаверц пройдет медицинское обследование до конца недели. "Синие" получат за игрока 75 млн евро с учетом бонусов. 

Кай Хаверц перешел в "Челси" из леверкузенского "Байера" в 2020 году. В составе лондонской команды он стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Напомним, Михаил Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер. 

Защитник сборной Украины может перейти в известный немецкий клуб. 

Луганскую "Зарю" возглавит бывший легионер "Шахтера". 

Хави может уйти из "Барселоны": кто станет новым главным тренером. 

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес хочет уволить Рауля Гонсалеса с поста тренера команды. 

Известный украинский спортсмен погиб в Херсонской области. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз