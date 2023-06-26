Лидер "Челси" перешел в "Арсенал": сколько заплатили "канониры"

Кай Хаверц в сборной Германии. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Хавбек сборной Германии Кай Хаверц подписал контракт с лондонским "Арсеналом". На этом трансфере настаивал главный тренер "канониров" Микель Артета.

Клубы уже уладили все детали сделки и скоро официально о ней объявят, сообщает Daily Mail.

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Лондонский "Арсенал" собирается значительно усилить состав накануне возвращения в Лигу чемпионов. В следующем сезоне "канониры" будут бороться за победу не только в еврокубках, но и в английской Премьер-лиге. Задача окажется невозможной без нескольких высококлассных новичков.

Трансфер Хаверца

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета еще месяц назад составил список футболистов, которые ему необходимы для усиления команды. Первым новичком "канониров" стал немецкий футболист Кай Хаверц.

Кай Хаверц в матче против сборной Польши. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

24-летний полузащитник подписал с новым клубом контракт до лета 2028 года. Хаверц пройдет медицинское обследование до конца недели. "Синие" получат за игрока 75 млн евро с учетом бонусов.

Кай Хаверц перешел в "Челси" из леверкузенского "Байера" в 2020 году. В составе лондонской команды он стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

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