Известный украинский спортсмен погиб в Херсонской области
В Херсонской области Украины продолжаются бои с российскими оккупантами. В одном из сражений ради спасения товарища пожертвовал жизнью известный украинский спортсмен.
До войны Алексей Слющенко успешно представлял свою страну на международной арене, сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
Подразделения ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов захваченные территории. В начале июня активизировались боевые действия на левобережной части Херсонской области. Во время сражения за острова на временно оккупированной территории героически погиб титулованный украинский спортсмен.
Кем был Алексей Слющенко
Защитник Украины до февраля 2022 года был известным во время мире бодибилдером. Он становился национальным чемпионом в этом виде спорта в 2018, 2019, 2021 годах, завоевывал серебряные медали.
В 2012 году в Чехии Алексей Слющенко стал чемпионом мира по пауэрлифтингу. Он был мастером спорта Украины международного класса.
В самом начале полномасштабного нашествия оккупантов Слющенко присоединился к разведывательному подразделению 123-й бригады территориальной обороны Николаева. Именно его подразделение первым уничтожило иранский беспилотник "Shahed" в Николаевской области.
Спортсмен погиб при попытке эвакуации раненого командира при плотном огне со стороны противника. У него осталась дочь. Сестра Алексея Слющенко создала петицию за присвоение бойцу звания "Героя Украины" посмертно.
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