Известный украинский спортсмен погиб в Херсонской области

Алексей Слющенко в рядах ВСУ. Фото: Google

В Херсонской области Украины продолжаются бои с российскими оккупантами. В одном из сражений ради спасения товарища пожертвовал жизнью известный украинский спортсмен.

До войны Алексей Слющенко успешно представлял свою страну на международной арене, сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

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Подразделения ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов захваченные территории. В начале июня активизировались боевые действия на левобережной части Херсонской области. Во время сражения за острова на временно оккупированной территории героически погиб титулованный украинский спортсмен.

Алексей Слющенко на соревнованиях. Фото: Google

Кем был Алексей Слющенко

Защитник Украины до февраля 2022 года был известным во время мире бодибилдером. Он становился национальным чемпионом в этом виде спорта в 2018, 2019, 2021 годах, завоевывал серебряные медали.

В 2012 году в Чехии Алексей Слющенко стал чемпионом мира по пауэрлифтингу. Он был мастером спорта Украины международного класса.

В самом начале полномасштабного нашествия оккупантов Слющенко присоединился к разведывательному подразделению 123-й бригады территориальной обороны Николаева. Именно его подразделение первым уничтожило иранский беспилотник "Shahed" в Николаевской области.

Спортсмен погиб при попытке эвакуации раненого командира при плотном огне со стороны противника. У него осталась дочь. Сестра Алексея Слющенко создала петицию за присвоение бойцу звания "Героя Украины" посмертно.

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