В боях за Бахмут погиб известный украинский спортсмен

Александр Тихонец до войны. Фото: Google

Во время выполнения боевого задания в районе Бахмута погиб известный украинский футзалист Александр Тихонец. Он служил в противотанковом батальоне.

В тот день пожертвовали собой сразу несколько военнослужащих, среди которых оказался и Тихонец с позывным "Тихон", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Ассоциацию футзала Украины.

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Молодой украинский спортсмен погиб 19 июня. Александр Тихонец служил в противотанковом батальоне 3-й ОШБр. Его бригада сражалась с оккупантами в Бахмуте. Украинские воины сдерживали контратаки противника и отвоевывали у россиян свою землю.

Александр Тихонец во время службы. Фото: Google

Обстоятельства трагедии не разглашаются. Известно, что в тот день батальон, в котором служил Тихонец, понес потери. На щите вернулся не только Александр.

Кем был Тихонец до полномасштабного вторжения?

Спортсмен является воспитанником ДЮСШ "Славута". Александр Тихонец с детства любил футзал и не сомневался по поводу выбора профессии.

Украинец успел поиграть в составе юношеской команды "Сокола" из Хмельницкого, а также за "Славуту". Тренеры высоко отмечали профессионализм и талант Александра.

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