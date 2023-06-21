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У боях за Бахмут загинув відомий український спортсмен

21 червня 2023 14:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У боях за Бахмут загинув відомий український спортсмен
Олександр Тихонець до війни. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Під час виконання бойового завдання у районі Бахмута загинув відомий український футзаліст Олександр Тихонець. Він служив у протитанковому батальйоні.

Того дня пожертвували собою одразу кілька військовослужбовців, серед яких виявився і Тихонець із позивним "Тихон", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Асоціацію футзалу України.

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Молодий український спортсмен загинув 19 червня. Олександр Тихонець служив у протитанковому батальйоні 3-ї ОШБр. Його бригада боролася з окупантами у Бахмуті. Українські воїни стримували контратаки супротивника та відвойовували у росіян свою землю.

Олександр Тихонець
Олександр Тихонець під час служби. Фото: Google

Обставини трагедії не розголошуються. Відомо, що того дня батальйон, у якому служив Тихонець, зазнав втрат. На щиті повернувся не лише Олександр.

Ким був Тихонець до повномасштабного вторгнення?

Спортсмен є вихованцем ДЮСШ "Славута". Олександр Тихонець змалку любив футзал і не сумнівався з приводу вибору професії.

Українець встиг пограти у складі юнацької команди "Сокола" із Хмельницького, а також за "Славуту". Тренери високо відзначали професіоналізм та талант Олександра.

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