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Молодой украинский футболист погиб в Луганской области

15 июня 2023 15:01
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Молодой украинский футболист погиб в Луганской области
Вячеслав Савицкий на стадионе. Фото: ФК "Кудровка"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Еще один спортсмен пожертвовал собой в боях с российскими оккупантами. Футболист Вячеслав Савицкий погиб в ожесточенных боях в одной из горячих точек Украины. 

Савицкий больше года провел в Вооруженных силах Украины, сообщает ФК "Кудровка". 

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Вячеславу Савицкому было всего 25 лет. Свой последний день рождения он отпраздновал в армии с оружием в руках. В июне молодой спортсмен получил ранения, не совместимые с жизнью, в бою с оккупантами. Его подразделение противостояло врагу в Белогоровке.  

ФК Кудровка
Савицкий с партнерами по команде. Фото: ФК "Кудровка" 

Что известно о Савицком? 

Вячеслав является выпускником Черниговского государственного технологического университета. Он много лет занимался футболом, спорт стал настоящей страстью молодого украинца.

В последние годы Савицкий играл на позиции защитника в районной команде ФК "Кудровка". В 2022 году клуб стал чемпионом и обладателем Кубка Черниговской области. На поле Савицкий был настоящим лидером, а в обычной жизни оставался скромным и отзывчивым человеком. 

Летом 2022 года он был мобилизован и пополнил ряды ВСУ. Вячеслав служил наводчиком аэромобильного батальона и поучаствовал во многих сражениях. Последним боем Савицкого стало отражение российских атак в Луганской области. 

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