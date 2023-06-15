Молодий український футболіст загинув у Луганській області
Ще один спортсмен пожертвував собою у боях із російськими окупантами. Футболіст В'ячеслав Савицький загинув у запеклих боях в одній із гарячих точок України.
Савицький понад рік провів у Збройних силах України, повідомляє ФК "Кудрівка".
В'ячеславу Савицькому було лише 25 років. Свій останній день народження він відсвяткував до армії зі зброєю в руках. У червні молодий спортсмен зазнав поранень, не сумісних із життям, у бою з окупантами. Його підрозділ протистояв ворогові у Білогорівці.
Що відомо про Савицького?
В'ячеслав є випускником Чернігівського державного технологічного університету. Він багато років займався футболом, спорт став справжньою пристрастю молодого українця.
В останні роки Савицький грав на позиції захисника у районній команді ФК "Кудрівка". У 2022 році клуб став чемпіоном та володарем Кубка Чернігівської області. На полі Савицький був справжнім лідером, а у звичайному житті залишався скромною та чуйною людиною.
Влітку 2022 року він був мобілізований та поповнив лави ЗСУ. В'ячеслав служив навідником аеромобільного батальйону і взяв участь у багатьох битвах. Останнім боєм Савицького стало відбиття російських атак у Луганській області.
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