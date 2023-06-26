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Відомий український спортсмен загинув у Херсонській області

26 червня 2023 14:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомий український спортсмен загинув у Херсонській області
Олексій Слющенко у лавах ЗСУ. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У Херсонській області України точаться бої з російськими окупантами. В одній із битв заради порятунку товариша пожертвував життям відомий український спортсмен.

До війни Олексій Слющенко успішно представляв свою країну на міжнародній арені, повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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Підрозділи ЗСУ продовжують звільняти від російських окупантів захоплені території. На початку червня активізувалися бойові дії на лівобережній частині Херсонської області. Під час бою за острови на тимчасово окупованій території героїчно загинув титулований український спортсмен.

Олексій Слющенко
Олексій Слющенко на змаганнях. Фото: Google

Ким був Олексій Слющенко

Захисник України до лютого 2022 року був відомим у світі бодибілдером. Він ставав національним чемпіоном у цьому виді спорту у 2018, 2019, 2021 роках, здобував срібні медалі.

У 2012 році в Чехії Олексій Слющенко став чемпіоном світу з пауерліфтингу. Він був майстром спорту України міжнародного класу.

На початку повномасштабної навали окупантів Слющенко приєднався до розвідувального підрозділу 123-ї бригади територіальної оборони Миколаєва. Саме його підрозділ першим знищив іранський безпілотник "Shahed" у Миколаївській області.

Спортсмен загинув під час спроби евакуації пораненого командира при щільному вогні з боку супротивника. У нього залишилася дочка. Сестра Олексія Слющенка створила петицію за надання бійцю звання "Героя України" посмертно.

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