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Флика могут уволить из сборной Германии перед Евро-2024: кто заменит тренера

21 июня 2023 18:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Флика могут уволить из сборной Германии перед Евро-2024: кто заменит тренера
Флик дает установку Рюдигеру. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик может потерять работу накануне Евро-2024. Его команда проиграла три из пяти последних матчей. 

Флику дали последний шанс на то, чтобы исправить ситуацию и наладить игру команды, сообщает Bild

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Сборная Германии примет участие в финальной стадии чемпионата Европы-2024 на правах хозяйки турнира. Полтора года перед стартом континентального первенства тренерский штаб Бундестим готовит команду к турниру в товарищеских матчах. Но результаты подопечных Флика удручают. 

Ханс-Дитер Флик
Флик покидает стадион. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Германия разучилась побеждать 

В трех из пяти последних поединков Бундестим проиграла. Удалось взять верх только над Перу (2:0). Команда Ханса-Дитера Флика уступила Колумбии (0:2), Бельгии (2:3) и Польше (0:1). Она едва спаслась от поражения в поединке против Украины (3:3).

К этому надо добавить неудовлетворительное выступление на Кубке Мира-2024 в Катаре, где сборная Германии не вышла из группы. Немецкий футбольный союз принял решение продолжить доверять Флику, но это может оказаться ошибкой. 

Дошло до того, что немецкие болельщики начали освистывать Флика, а в Немецком футбольном союзе дали тренеру последний шанс. В сентябре сборная Германии сыграет с Японией и Франции. По результату этих матчей Флик может потерять работу. 

Главными кандидатами на пост наставника Бундестим являются безработный Юлиан Нагельсманн и Юрген Клопп, чем контракт с "Ливерпулем" действует до лета 2026 года. 

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