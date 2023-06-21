Флика могут уволить из сборной Германии перед Евро-2024: кто заменит тренера

Флик дает установку Рюдигеру. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик может потерять работу накануне Евро-2024. Его команда проиграла три из пяти последних матчей.

Флику дали последний шанс на то, чтобы исправить ситуацию и наладить игру команды, сообщает Bild.

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Сборная Германии примет участие в финальной стадии чемпионата Европы-2024 на правах хозяйки турнира. Полтора года перед стартом континентального первенства тренерский штаб Бундестим готовит команду к турниру в товарищеских матчах. Но результаты подопечных Флика удручают.

Флик покидает стадион. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Германия разучилась побеждать

В трех из пяти последних поединков Бундестим проиграла. Удалось взять верх только над Перу (2:0). Команда Ханса-Дитера Флика уступила Колумбии (0:2), Бельгии (2:3) и Польше (0:1). Она едва спаслась от поражения в поединке против Украины (3:3).

К этому надо добавить неудовлетворительное выступление на Кубке Мира-2024 в Катаре, где сборная Германии не вышла из группы. Немецкий футбольный союз принял решение продолжить доверять Флику, но это может оказаться ошибкой.

Дошло до того, что немецкие болельщики начали освистывать Флика, а в Немецком футбольном союзе дали тренеру последний шанс. В сентябре сборная Германии сыграет с Японией и Франции. По результату этих матчей Флик может потерять работу.

Главными кандидатами на пост наставника Бундестим являются безработный Юлиан Нагельсманн и Юрген Клопп, чем контракт с "Ливерпулем" действует до лета 2026 года.

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