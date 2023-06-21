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Фліка можуть звільнити зі збірної Німеччини перед Євро-2024: хто замінить тренера

21 червня 2023 18:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Фліка можуть звільнити зі збірної Німеччини перед Євро-2024: хто замінить тренера
Флік дає установку Рюдігеру. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної Німеччини Ханс-Дітер Флік може втратити роботу напередодні Євро-2024. Його команда програла три із п'яти останніх матчів.

Фліку дали останній шанс на те, щоб виправити ситуацію та налагодити гру команди, повідомляє Bild.

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Збірна Німеччини візьме участь у фінальній стадії чемпіонату Європи-2024 на правах господарки турніру. Півтора року перед стартом континентальної першості тренерський штаб Бундестім готує команду до турніру у товариських матчах. Але результати підопічних Фліка пригнічують.

Ханс-Дітер Флік
Флік залишає стадіон. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Німеччина розучилася перемагати

У трьох із п'яти останніх поєдинків Бундестім програла. Вдалося взяти гору лише над Перу (2:0). Команда Ханса-Дітера Фліка поступилася Колумбії (0:2), Бельгії (2:3) та Польщі (0:1). Вона ледве врятувалася від поразки у поєдинку проти України (3:3).

До цього треба додати незадовільний виступ на Кубку Світу-2024 у Катарі, де збірна Німеччини не вийшла із групи. Німецька футбольна спілка ухвалила рішення продовжити довіряти Фліку, але це може виявитися помилкою.

Дійшло до того, що німецькі вболівальники почали освистувати Фліка, а у Німецькому футбольному союзі дали тренеру останній шанс. У вересні збірна Німеччини зіграє з Японією та Францією. За результатами цих матчів Флік може втратити роботу.

Головними кандидатами на посаду наставника Бундестім є безробітний Юліан Нагельсманн та Юрген Клопп, чим контракт із "Ліверпулем" діє до літа 2026 року.

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