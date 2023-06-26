Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Лідер "Челсі" перейшов до "Арсеналу": скільки заплатили "каноніри" arrow

Лідер "Челсі" перейшов до "Арсеналу": скільки заплатили "каноніри"

26 червня 2023 16:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лідер "Челсі" перейшов до "Арсеналу": скільки заплатили "каноніри"
Кай Хаверц у збірній Німеччини. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Хавбек збірної Німеччини Кай Хаверц підписав контракт із лондонським "Арсеналом". На цьому трансфері наполягав головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

Клуби вже залагодили всі деталі угоди й незабаром офіційно про неї оголосять, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Лондонський "Арсенал" має намір значно посилити склад напередодні повернення до Ліги чемпіонів. Наступного сезону "каноніри" боротимуться за перемогу не лише у єврокубках, а й в англійській Прем'єр-лізі. Завдання виявиться неможливим без кількох висококласних новачків.

Трансфер Хаверца

Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета ще місяць тому склав список футболістів, які йому потрібні для посилення команди. Першим новачком "канонірів" став німецький футболіст Кай Хаверц.

Кай Хаверц
Кай Хаверц у матчі проти збірної Польщі. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

24-річний півзахисник підписав із новим клубом контракт до літа 2028 року. Хаверц пройде медичне обстеження до кінця тижня. "Сині" отримають за гравця 75 млн євро з урахуванням бонусів.

Кай Хаверц перейшов до "Челсі" з леверкузенського "Баєра" у 2020 році. У складі лондонської команди він став переможцем Ліги чемпіонів, Суперкубку УЄФА та Клубного чемпіонату світу.

Нагадаємо, Михайло Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер.

Захисник збірної України може перейти до відомого німецького клубу.

Луганську "Зорю" очолить колишній легіонер "Шахтаря".

Хаві може залишити "Барселону": хто стане новим головним тренером.

Президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес хоче звільнити Рауля Гонсалеса з посади тренера команди.

Відомий український спортсмен загинув у Херсонській області.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

None

Ядерний вибух: покрокова інструкція, що робити

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз