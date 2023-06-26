Лідер "Челсі" перейшов до "Арсеналу": скільки заплатили "каноніри"

Кай Хаверц у збірній Німеччини. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Хавбек збірної Німеччини Кай Хаверц підписав контракт із лондонським "Арсеналом". На цьому трансфері наполягав головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

Клуби вже залагодили всі деталі угоди й незабаром офіційно про неї оголосять, повідомляє Daily Mail.

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Лондонський "Арсенал" має намір значно посилити склад напередодні повернення до Ліги чемпіонів. Наступного сезону "каноніри" боротимуться за перемогу не лише у єврокубках, а й в англійській Прем'єр-лізі. Завдання виявиться неможливим без кількох висококласних новачків.

Трансфер Хаверца

Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета ще місяць тому склав список футболістів, які йому потрібні для посилення команди. Першим новачком "канонірів" став німецький футболіст Кай Хаверц.

Кай Хаверц у матчі проти збірної Польщі. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

24-річний півзахисник підписав із новим клубом контракт до літа 2028 року. Хаверц пройде медичне обстеження до кінця тижня. "Сині" отримають за гравця 75 млн євро з урахуванням бонусів.

Кай Хаверц перейшов до "Челсі" з леверкузенського "Баєра" у 2020 році. У складі лондонської команди він став переможцем Ліги чемпіонів, Суперкубку УЄФА та Клубного чемпіонату світу.

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