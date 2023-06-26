Ярмоленко повертається до "Динамо": заява клубу

Андрій Ярмоленко у збірній України. Скріншот YouTube

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко найближчим часом повернеться до "Динамо". Досвідчений футболіст готовий підписати контракт із київським клубом.

"Біло-сині" на своїй сторінці в Instagram вже анонсували цей трансфер.

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Чутки про те, що новий сезон Андрій Ярмоленко розпочне у "Динамо", з'явилися ще пів року тому. Щойно 33-річний футболіст завершив термін дії контракту з клубом "Аль-Айн" з ОАЕ, саме київський клуб виявив найбільший інтерес до ветерана.

Повернення Ярмоленка до "Динамо"

Два тижні тому з'явилася інформація, що півзахисник приєднається до рідного клубу після червневих матчів збірної України у відборі на Євро-2024. Ці чутки виявилися вірними. "Динамо" вже натякнуло на те, що Ярмоленко підпише контракт із клубом.

Ярмоленко виконує національний гімн. Скріншот YouTube

Столичний клуб виклав силует футболіста з м'ячем, у якому вгадується образ Андрія Ярмоленка. Цю публікацію доповнила напис "Продовження слідує". Публікація містить відео найкращих голів півзахисника у "Динамо".

Андрій Ярмоленко є вихованцем київського "Динамо". Він виступав в основній команді "біло-синіх" з 2006 по 2017 роки, після чого грав у дортмундській "Борусії", лондонському "Вест Гемі" та "Аль-Айні".

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