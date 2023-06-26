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Ярмоленко возвращается в "Динамо": заявление клуба

26 июня 2023 17:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ярмоленко возвращается в "Динамо": заявление клуба
Андрей Ярмоленко в сборной Украины. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко в ближайшее время вернется в "Динамо". Опытный футболист готов подписать контракт с киевским клубом. 

"Бело-синие" на своей странице в Instagram уже анонсировали этот трансфер.

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Слухи о том, что новый сезон Андрей Ярмоленко начнет в "Динамо", появились еще полгода назад. Как только у 33-летнего футболиста завершился срок действия контракта с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ, именно киевский клуб проявил наибольший интерес к ветерану. 

Возвращение Ярмоленко в "Динамо" 

Две недели назад появилась информация о том, что полузащитник присоединится к родному клубу после июньских матчей сборной Украины в отборе на Евро-2024. Эти слухи оказались верны. "Динамо" уже намекнуло на то, что Ярмоленко подпишет контракт с клубом. 

Андрей Ярмоленко
Ярмоленко исполняет национальный гимн. Скриншот YouTube

Столичный клуб выложил силуэт футболиста с мячом, в котором угадывается образ Андрея Ярмоленко. Эту публикацию дополнила надпись "Продолжение следует". Публикация содержит видео лучших голов полузащитника в "Динамо". Более явный намек сложно представить. 

Андрей Ярмоленко является воспитанником киевского "Динамо". Он выступал в основной команде "бело-синих" с 2006 по 2017 годы, после чего играл в дортмундской "Боруссии", лондонском "Вест Хэме" и "Аль-Айне". 

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