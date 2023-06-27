"Манчестер Сити" подставил "Арсенал" из-за трансфера Райса
Полузащитник сборной Англии Деклан Райс может отказаться от предложения "Арсенала". На игрока "Вест Хэма" претендует еще один известный клуб.
"Манчестер Сити" готов перехватить молодого полузащитника, сообщает Daily Mail.
С лондонским "Арсеналом" может снова произойти неприятная история, как было с сорвавшимся трансфером Михаила Мудрика. Футболист, который является главной трансферной целью "канониров", привлек внимание прямого конкурента в борьбе за чемпионский титул АПЛ.
Какой вариант выберет Райс?
"Манчестер Сити" включился в борьбу за полузащитника сборной Англии. Тренерский штаб "горожан" после ухода Илкая Гюндогана в "Барселону" хочет усилить состав 24-летним Декланом Райсом.
"Арсенал" предложил "Вест Хэму" 105 млн евро за футболиста. Лондонцы готовы выплатить эту сумму в течение пяти лет. "Манчестер Сити" направил аналогичный запрос в офис "молотобойцев". Однако "горожане" могут заплатить за Райса в течение двух лет. Сам футболист получит более выгодный контракт по сравнению с условиями, которые предлагают "канониры". Выбирать будет и сам Деклан, и руководство "Вест Хэма".
В прошлом сезоне Райс провел на поле 50 матчей во всех турнирах. Он забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. "Вест Хэм" стал победителем второго розыгрыша Лиги Конференций.
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