"Манчестер Сити" подставил "Арсенал" из-за трансфера Райса

Деклан Райс на тренировке. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс может отказаться от предложения "Арсенала". На игрока "Вест Хэма" претендует еще один известный клуб.

"Манчестер Сити" готов перехватить молодого полузащитника, сообщает Daily Mail.

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Какой вариант выберет Райс?

"Манчестер Сити" включился в борьбу за полузащитника сборной Англии. Тренерский штаб "горожан" после ухода Илкая Гюндогана в "Барселону" хочет усилить состав 24-летним Декланом Райсом.

Райс советуется с Фоденом. Фото: REUTERS/Lee Smith

"Арсенал" предложил "Вест Хэму" 105 млн евро за футболиста. Лондонцы готовы выплатить эту сумму в течение пяти лет. "Манчестер Сити" направил аналогичный запрос в офис "молотобойцев". Однако "горожане" могут заплатить за Райса в течение двух лет. Сам футболист получит более выгодный контракт по сравнению с условиями, которые предлагают "канониры". Выбирать будет и сам Деклан, и руководство "Вест Хэма".

В прошлом сезоне Райс провел на поле 50 матчей во всех турнирах. Он забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. "Вест Хэм" стал победителем второго розыгрыша Лиги Конференций.

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