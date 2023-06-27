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Жена Усика показала, как отдыхает в Европе, пока боксер истощает себя на тренировках

27 июня 2023 12:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Усика показала, как отдыхает в Европе, пока боксер истощает себя на тренировках
Александр и Екатерина Усик дома. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик продолжает подготовку к бою с британцем Даниэлем Дюбуа. Екатерина Усик в то же время отдыхает в Испании. 

Супруга украинского спортсмена на своей странице в Instagram показала тренировку Александра Усика. 

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Осенью состоится новый бой за звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBA. Даниэль Дюбуа стал обязательным соперником для украинского боксера, которого эксперты считают фаворитом противостояния. 

Александр Усик
Александр Усик на тренировке. Скриншот  instagram.com/usyk_kate1505/ 

Процесс подготовки к бою уже изменил привычный график 36-летнего Александра Усика. Спортсмен проводит много времени в зале и уделяет тренировкам несколько часов в день. Его супруга показала, как именно работает украинский чемпион. На опубликованном видео Александр оттачивает ловкость и реакцию. 

Отдых супруги чемпиона

А сама Екатерина Усик проводит свободное время в Испании. Звездная семья давно выбрала Малагу в качестве одного из любимых мест для восстановления сил. 

Екатерина Усик
Екатерина Усик в Испании. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Супруга украинского боксера почти никогда не фотографируется в одном и том же купальнике. На этот раз она надела пестрый цельный купальный костюм серого цвета. Образ дополнили белые солнечные очки. Екатерина Усик задумчиво позирует на пляже в то время, как ветер играет ее волосами. 

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