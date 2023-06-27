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Дружина Усика показала, як відпочиває у Європі, поки боксер виснажує себе на тренуваннях

27 червня 2023 12:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина Усика показала, як відпочиває у Європі, поки боксер виснажує себе на тренуваннях
Олександр та Катерина Усик вдома. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик продовжує підготовку до бою з британцем Даніелем Дюбуа. Катерина Усик водночас відпочиває в Іспанії.

Дружина українського спортсмена на своїй сторінці в Instagram показала тренування Олександра Усика.

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Восени відбудеться новий бій за титул чемпіона світу з боксу у надважкій вазі за версією WBA. Даніель Дюбуа став обов'язковим суперником для українського боксера, якого експерти вважають фаворитом протистояння.

Олександр Усик
Олександр Усик на тренуванні. Скриншот instagram.com/usyk_kate1505/

Процес підготовки до бою вже змінив звичний графік 36-річного Олександра Усика. Спортсмен проводить багато часу у залі та приділяє тренуванням кілька годин на день. Його дружина показала, як працює український чемпіон. На опублікованому відео Олександр відточує спритність та реакцію.

Відпочинок дружини чемпіона

А сама Катерина Усик проводить вільний час в Іспанії. Зіркова сім'я давно обрала Малагу як одне з улюблених місць для відновлення сил.

Катерина Усик
Катерина Усик в Іспанії. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Дружина українського боксера майже ніколи не фотографується в тому самому купальнику. Цього разу вона надягла строкатий цілісний купальний костюм сірого кольору. Образ доповнили білі сонячні окуляри. Катерина Усик задумливо позує на пляжі, коли вітер грає її волоссям.

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