Луческу присоединится к "Динамо": известно когда
Киевское "Динамо" вышло из отпуска и уже второй день проводит медосмотр. К тому же команда провела первую свою тренировку в рамках подготовки к новому сезону.
В настоящее время "Динамо" тренируется под руководством Александра Шовковского, сообщила пресс-служба клуба.
В концовке прошлого сезона Луческу успешно перенес операцию из-за коксартроза левого бедра. После 4–5 дней пребывания в больнице тренер приступил к долгосрочной программе восстановления. Некоторое время он ходил на костылях и давал установку на матчи.
Последний сезон Луческу
По информации клуба, Луческу дистанционно руководит тренировочным процессом через Шовковского и других помощников. В клубе ожидают, что специалист присоединится к команде 3 июля, когда команда вылетит на тренировочный сбор в Австрию.
Вместе с командой тренировались Сергей Булеца, который два года был в аренде в "Заре", и Кристиан Биловар, прошлый сезон игравший в кипрском АЭЛе.
Также команду после отпуска встретил президент "Динамо" Игорь Суркис.
Отметим, что у Луческу остался год контракта с киевским "Динамо". Пока неизвестно, хочет ли клуб продолжать отношения.
Также известно, что в клубе сейчас ищут новую команду для восстановившегося от травмы Богдана Леднева. Игроку хотят предоставить возможность больше играть, чтобы он снова набрал форму.
Напомним, Михаил Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер.
Анатолий Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером.
Лидер "Челси" перешел в "Арсенал": сколько заплатили "канониры".
Донецкий "Шахтер" наконец-то определился с новым тренером.