Луческу присоединится к "Динамо": известно когда

"Динамо" вышло из отпуска и провело первую тренировку. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" вышло из отпуска и уже второй день проводит медосмотр. К тому же команда провела первую свою тренировку в рамках подготовки к новому сезону.

В настоящее время "Динамо" тренируется под руководством Александра Шовковского, сообщила пресс-служба клуба.

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В концовке прошлого сезона Луческу успешно перенес операцию из-за коксартроза левого бедра. После 4–5 дней пребывания в больнице тренер приступил к долгосрочной программе восстановления. Некоторое время он ходил на костылях и давал установку на матчи.

Последний сезон Луческу

По информации клуба, Луческу дистанционно руководит тренировочным процессом через Шовковского и других помощников. В клубе ожидают, что специалист присоединится к команде 3 июля, когда команда вылетит на тренировочный сбор в Австрию.

Вместе с командой тренировались Сергей Булеца, который два года был в аренде в "Заре", и Кристиан Биловар, прошлый сезон игравший в кипрском АЭЛе.

Также команду после отпуска встретил президент "Динамо" Игорь Суркис.

Отметим, что у Луческу остался год контракта с киевским "Динамо". Пока неизвестно, хочет ли клуб продолжать отношения.

Также известно, что в клубе сейчас ищут новую команду для восстановившегося от травмы Богдана Леднева. Игроку хотят предоставить возможность больше играть, чтобы он снова набрал форму.

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