Луческу приєднається до "Динамо": відомо коли

"Динамо" вийшло з відпустки та провело перше тренування. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" вийшло з відпустки й вже другий день проводить медогляд. До того ж команда провела перше своє тренування в рамках підготовки до нового сезону.

Наразі "Динамо" тренується під керівництвом Олександра Шовковського, повідомила пресслужба клубу.

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Наприкінці минулого сезону Луческу успішно переніс операцію з через коксартроз лівого стегна. Після 4–5 днів перебування у лікарні тренер розпочав довгострокову програму відновлення. Деякий час він на милицях давав установку на матчі.

Останній сезон Луческу

За інформацією клуба, Луческу наразі дистанційно керує тренувальним процесом через Шовковського та інших помічників. У клубі очікують, що спеціаліст приєднається до команди 3 липня, коли команда вилетить на тренувальний збір до Австрії.

Разом з командою тренувалися Сергій Булеца, який два роки був в оренді в "Зорі", та Крістіан Біловар, який минулий сезон грав у кіпрському АЕЛі.

Також команду після відпустки зустрів президент "Динамо" Ігор Суркіс.

Зазначимо, що у Луческу залишився рік контракту з київським "Динамо". Поки невідомо, чи хоче клуб продовжувати відносини.

Також відомо, що у клубі наразі шукають нову команду для Богдана Леднєва, який відновився від травми. Гравцю хочуть надати можливість більше грати, щоб він знову набрав форму.

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