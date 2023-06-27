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Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

27 июня 2023 10:16
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Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером
Анатолий Трубин в сборной Украины. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин начнет новый сезон в другом чемпионате. Футболист твердо намерен уйти из "Шахтера". 

К Трубину проявляют интерес сразу несколько клубов, сообщает Tutto Mercato

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Какие клубы интересуются Трубиным? 

У голкипера есть как минимум несколько вариантов продолжения карьеры. К нему давно присматриваются турецкие "Бешикташ" и "Трабзонспор", а также испанская "Севилья". Недавно к этому списку добавились немецкий "Байер" и миланский "Интер". 

Анатолий Трубин
Трубин на поле. Скриншот YouTube

"Нерадзурри" могут продать своего основного вратаря Андре Онана, на которого претендуют клубы из английской Премьер-лиги. На этом трансфере "Интер" заработает как минимум 40 млн евро. Часть денег будет потрачена на нового голкипера. Им может стать Анатолий Трубин. 

Представители итальянского клуба давно следят за прогрессом 21-летнего вратаря. Через год заканчивается срок действия контракта Трубина с "Шахтером". Украинскому клубу придется продать Анатолия уже сейчас, чтобы заработать на его трансфере. Стоимость перехода колеблется в районе 15 млн евро, но итальянцы готовы торговаться. 

Напомним, Михаил Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер. 

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