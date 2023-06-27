Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин начнет новый сезон в другом чемпионате. Футболист твердо намерен уйти из "Шахтера".
К Трубину проявляют интерес сразу несколько клубов, сообщает Tutto Mercato.
Донецкий "Шахтер" не сумел убедить Анатолия Трубина продолжить карьеру в Украине. Молодой вратарь мечтает играть в одном из лучших чемпионатов Европы.
Какие клубы интересуются Трубиным?
У голкипера есть как минимум несколько вариантов продолжения карьеры. К нему давно присматриваются турецкие "Бешикташ" и "Трабзонспор", а также испанская "Севилья". Недавно к этому списку добавились немецкий "Байер" и миланский "Интер".
"Нерадзурри" могут продать своего основного вратаря Андре Онана, на которого претендуют клубы из английской Премьер-лиги. На этом трансфере "Интер" заработает как минимум 40 млн евро. Часть денег будет потрачена на нового голкипера. Им может стать Анатолий Трубин.
Представители итальянского клуба давно следят за прогрессом 21-летнего вратаря. Через год заканчивается срок действия контракта Трубина с "Шахтером". Украинскому клубу придется продать Анатолия уже сейчас, чтобы заработать на его трансфере. Стоимость перехода колеблется в районе 15 млн евро, но итальянцы готовы торговаться.
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