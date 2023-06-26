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Испания — Украина на Евро-2023: прогноз букмекеров

26 июня 2023 16:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Испания Украина — прогноз букмекеров
Руслан Ротань радуется победе сборной Украины. Фото: пресс-служба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

На молодежном чемпионате Европы-2023 состоится матч за лидерство в группе "В". Сборная Украины будет противостоять команде Испании U-21. 

Букмекеры считают подопечных Сантьяго Санчеса фаворитом противостояния, сообщает портал Новини.LIVE.

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Во вторник, 27 июня, на стадионе "Джулешти" в румынском Бухаресте состоится поединок молодежных сборных Испании и Украины. В 21:45 по киевскому времени команды выведет на поле главный арбитр из Литвы Донатас Румшас.

молодежная сборная Украины
Молодежная сборная Украины празднует победу. Фото: пресс-служба УАФ 

Ставки на матч Испания — Украина 

Команда Руслана Ротаня уже играла на Евро-2023 в статусе как фаворита, так и аутсайдера. Обе встречи завершились победой молодежной сборной Украины. Сначала была повержена Хорватия (2:0), затем Румыния (1:0). При этом сборная Испании является одной из команд, которым эксперты предсказывают победу на турнире. 

Подопечные Сантьяго Санчеса тоже начали Евро-2023 с двух побед. Они разгромили Румынию со счетом 3:0 и минимально переиграли Хорватию (1:0). Ставку на победу сборной Испании над Украиной можно сделать с коэффициентом 1,65. Прогноз в пользу победы сборной Украины доступен с коэффициентом 4,70. Ничья оценивается коэффициентом 3,90. 

Сборную Украины в этом матче не устроит ничья. В таком случае испанцы окажутся выше в турнирной таблице за счет дополнительных показателей. Команде Руслана Ротаня необходимо побеждать соперника. 

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