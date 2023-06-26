Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Румыния — Украина: где смотреть онлайн матча молодежного Евро-2023 arrow

Румыния — Украина: где смотреть онлайн матча молодежного Евро-2023

26 июня 2023 15:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Испания Украина — где смотреть онлайн матча Евро-2023
Молодежная сборная Украины празднует гол. Фото: пресс-служба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

На молодежном чемпионате Европы-2023 состоится решающий поединок за звание победителя группы "В". Противостоять друг другу будут сборные Украины и Испании. 

Этот матч можно будет бесплатно посмотреть в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Сборные Украины и Испании набрали по шесть очков в двух стартовых поединках на Евро-2023. В третьем туре группового этапа эти команды сыграют друг против друга. Победитель единолично возглавит турнирную таблицу квартета.  

молодежная сборная Украины
Крыськив в матче с Румынией. Фото: пресс-служба УАФ

Где смотреть матч Испания — Украина 

Противостояние молодежных команд будет транслироваться в прямом эфире. Встречу группового этапа Евро-2023 Испания U-21 — Украина U-21 покажут региональные телеканалы "Суспільного". В зависимости от города необходимо включить "Суспільне Дніпро", "Суспільне Львів" или другой канал. 

Матч молодежных сборных на Евро-2023 можно будет посмотреть в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV. 

Сборные Украины и Испании набрали максимальное количество очков, но в случае ничьей "красная фурия" окажется выше в турнирной таблице за счет дополнительных показателей. Футболисты этой команды забили на один гол больше, чем украинцы. Подопечным Руслана Ротаня необходима победа. 

Напомним, Михаил Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер. 

Защитник сборной Украины может перейти в известный немецкий клуб. 

Луганскую "Зарю" возглавит бывший легионер "Шахтера". 

Хави может уйти из "Барселоны": кто станет новым главным тренером. 

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес хочет уволить Рауля Гонсалеса с поста тренера команды. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас