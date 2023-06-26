Испания Украина — где смотреть онлайн матча Евро-2023

Молодежная сборная Украины празднует гол. Фото: пресс-служба УАФ

На молодежном чемпионате Европы-2023 состоится решающий поединок за звание победителя группы "В". Противостоять друг другу будут сборные Украины и Испании.

Этот матч можно будет бесплатно посмотреть в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE.

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Сборные Украины и Испании набрали по шесть очков в двух стартовых поединках на Евро-2023. В третьем туре группового этапа эти команды сыграют друг против друга. Победитель единолично возглавит турнирную таблицу квартета.

Крыськив в матче с Румынией. Фото: пресс-служба УАФ

Где смотреть матч Испания — Украина

Противостояние молодежных команд будет транслироваться в прямом эфире. Встречу группового этапа Евро-2023 Испания U-21 — Украина U-21 покажут региональные телеканалы "Суспільного". В зависимости от города необходимо включить "Суспільне Дніпро", "Суспільне Львів" или другой канал.

Матч молодежных сборных на Евро-2023 можно будет посмотреть в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV.

Сборные Украины и Испании набрали максимальное количество очков, но в случае ничьей "красная фурия" окажется выше в турнирной таблице за счет дополнительных показателей. Футболисты этой команды забили на один гол больше, чем украинцы. Подопечным Руслана Ротаня необходима победа.

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