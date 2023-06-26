Испания — Украина: на матч Евро-2023 назначен арбитр из Литвы
В рамках третьего тура группового этапа Евро-2023 сборная Украины U-21 сыграет со сверстниками из Испании. Обе команды уже решили задачу по выходу в четвертьфинал турнира.
УЕФА назначил судейскую бригаду на поединок лидеров группы "В", сообщает портал Новини.LIVE.
Команды Сантьяго Санчеса и Руслана Ротаня сыграют в матче, победитель которого единолично возглавит группу "В" и получит более "легкого" соперника в четвертьфинале Евро-2023. Фаворитом встречи считаются испанские футболисты.
Главный судья матча Испания — Украина
Уже известно, кто будет работать на решающем поединке квартета. УЕФА назначил на этот матч 35-летнего Донатаса Румшаса из Литвы. Ему помогут линейные арбитры Александр Радиус и Довидас Сузиеделис. Четвертым рефери матча назначен Андрей Чивулете из Румынии.
Донатас Румшас обладает репутацией спокойного арбитра, который не портит матчи частыми остановками игры. В шести из десяти последних поединков он демонстрировал футболистам менее четырех желтых карточек за матч. В девяти последних поединках никого не удалял и не назначал пенальти.
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