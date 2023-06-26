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Испания — Украина: на матч Евро-2023 назначен арбитр из Литвы

26 июня 2023 13:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Испания — Украина: на матч Евро-2023 назначен арбитр из Литвы
Донатас Румшас во время матча. Фото: instagram.com/ltfutbolas/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках третьего тура группового этапа Евро-2023 сборная Украины U-21 сыграет со сверстниками из Испании. Обе команды уже решили задачу по выходу в четвертьфинал турнира. 

УЕФА назначил судейскую бригаду на поединок лидеров группы "В", сообщает портал Новини.LIVE. 

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Команды Сантьяго Санчеса и Руслана Ротаня сыграют в матче, победитель которого единолично возглавит группу "В" и получит более "легкого" соперника в четвертьфинале Евро-2023. Фаворитом встречи считаются испанские футболисты. 

молодежная сборная Украины
Молодежная сборная Украины перед матчем. Фото: пресс-служба УАФ

Главный судья матча Испания — Украина 

Уже известно, кто будет работать на решающем поединке квартета. УЕФА назначил на этот матч 35-летнего Донатаса Румшаса из Литвы. Ему помогут линейные арбитры Александр Радиус и Довидас Сузиеделис. Четвертым рефери матча назначен Андрей Чивулете из Румынии. 

Донатас Румшас обладает репутацией спокойного арбитра, который не портит матчи частыми остановками игры. В шести из десяти последних поединков он демонстрировал футболистам менее четырех желтых карточек за матч. В девяти последних поединках никого не удалял и не назначал пенальти. 

Напомним, Михаил Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер. 

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