Іспанія — Україна: на матч Євро-2023 призначено арбітра з Литви

Донатас Румшас під час матчу. Фото: instagram.com/ltfutbolas/

У рамках третього туру групового етапу Євро-2023 збірна України U-21 зіграє з однолітками з Іспанії. Обидві команди вже вирішили завдання з виходу до чвертьфіналу турніру.

УЄФА призначив суддівську бригаду на двобій лідерів групи "В", повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Команди Сантьяго Санчеса та Руслана Ротаня зіграють у матчі, переможець якого одноосібно очолить групу "В" і отримає "легшого" суперника у чвертьфіналі Євро-2023. Фаворитом зустрічі вважаються іспанські футболісти.

Молодіжна збірна України перед матчем Фото: пресслужба УАФ

Головний суддя матчу Іспанія — Україна

Вже відомо, хто працюватиме на вирішальному поєдинку квартету. УЄФА призначив на цей матч 35-річного Донатаса Румшаса із Литви. Йому допоможуть лінійні арбітри Олександр Радіус та Довідас Сузієделіс. Четвертим рефері матчу призначено Андрія Чівулете з Румунії.

Донатас Румшас має репутацію спокійного арбітра, який не псує матчі частими зупинками гри. У шести із десяти останніх поєдинків він демонстрував футболістам менш як чотири жовті картки за матч. У дев'яти останніх поєдинках нікого не видаляв та не призначав пенальті.

Нагадаємо, Михайло Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер.

Захисник збірної України може перейти до відомого німецького клубу.

Луганську "Зорю" очолить колишній легіонер "Шахтаря".

Хаві може залишити "Барселону": хто стане новим головним тренером.

Президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес хоче звільнити Рауля Гонсалеса з посади тренера команди.