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Румунія — Україна: де дивитися онлайн матчу молодіжного Євро-2023

26 червня 2023 15:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Іспанія Україна — де дивитись онлайн матчу Євро-2023
Молодіжна збірна України святкує гол. Фото: пресслужба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

На молодіжному чемпіонаті Європи-2023 відбудеться вирішальний поєдинок за звання переможця групи "В". Протистоятимуть один одному збірні України та Іспанії.

Цей матч можна буде безкоштовно переглянути у прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірні України та Іспанії набрали по шість очок у двох стартових поєдинках на Євро-2023. У третьому турі групового етапу ці команди зіграють одна проти одної. Переможець одноосібно очолить турнірну таблицю квартету.

молодіжна збірна України
Криськів у матчі з Румунією. Фото: пресслужба УАФ

Де дивитись матч Іспанія — Україна

Протистояння молодіжних команд транслюватиметься у прямому ефірі. Зустріч групового етапу Євро-2023 Іспанія U-21 — Україна U-21 покажуть регіональні телеканали "Суспільного". Залежно від міста необхідно включити "Суспільне Дніпро", "Суспільне Львів" або інший канал.

Матч молодіжних збірних на Євро-2023 можна буде подивитися у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV.

Збірні України та Іспанії набрали максимальну кількість очок, але у разі нічиєї "червона фурія" виявиться вищою у турнірній таблиці користуючись з додаткових показників. Футболісти цієї команди забили на один гол більше, ніж українці. Підопічним Руслана Ротаня потрібна перемога.

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