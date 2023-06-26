Іспанія Україна — прогноз букмекерів

Руслан Ротань радіє перемозі збірної України. Фото: пресслужба УАФ

На молодіжному чемпіонаті Європи-2023 відбудеться матч за лідерство у групі "В". Збірна України протистоятиме команді Іспанії U-21.

Букмекери вважають підопічних Сантьяго Санчеса фаворитом протистояння, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У вівторок, 27 червня, на стадіоні "Джулешті" у румунському Бухаресті відбудеться поєдинок молодіжних збірних Іспанії та України. О 21:45 за київським часом команди виведе на поле головний арбітр із Литви Донатас Румшас.

Молодіжна збірна України святкує перемогу Фото: пресслужба УАФ

Ставки на матч Іспанія — Україна

Команда Руслана Ротаня вже грала на Євро-2023 у статусі як фаворита, так і аутсайдера. Обидві зустрічі завершились перемогою молодіжної збірної України. Спочатку здолали Хорватію (2:0), потім Румунію (1:0). При цьому збірна Іспанії є однією із команд, яким експерти передбачають перемогу на турнірі.

Підопічні Сантьяго Санчеса теж розпочали Євро-2023 із двох перемог. Вони розгромили Румунію з рахунком 3:0 та мінімально переграли Хорватію (1:0). Ставку на перемогу збірної Іспанії над Україною можна зробити з коефіцієнтом 1,65. Прогноз на користь перемоги збірної України є доступним з коефіцієнтом 4,70. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,90.

Збірну України у цьому матчі не влаштує нічия. У такому разі іспанці виявляться вищими в турнірній таблиці користуючись з додаткових показників. Команді Руслана Ротаня необхідно перемагати суперника.

Три найкращі команди Євро-2023 отримають путівку на Олімпійські ігри. Це не стосується збірних Франції та Англії.

Нагадаємо, Михайло Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер.

Захисник збірної України може перейти до відомого німецького клубу.

Луганську "Зорю" очолить колишній легіонер "Шахтаря".

Хаві може залишити "Барселону": хто стане новим головним тренером.

Президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес хоче звільнити Рауля Гонсалеса з посади тренера команди.

Відомий український спортсмен загинув у Херсонській області.