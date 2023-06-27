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Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

27 червня 2023 10:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером
Анатолій Трубін у збірній України. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Воротар збірної України Анатолій Трубін розпочне новий сезон в іншому чемпіонаті. Футболіст має намір піти з "Шахтаря".

Гравцем цікавляться відразу кілька клубів, повідомляє Tutto Mercato.

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Які клуби цікавляться Трубіним?

Голкіпер має як мінімум кілька варіантів продовження кар'єри. До нього давно проявляють інтерес турецькі "Бешикташ" та "Трабзонспор", а також іспанська "Севілья". Нещодавно до цього списку додалися німецький "Баєр" та міланський "Інтер".

Анатолій Трубін
Трубін на полі. Скриншот YouTube

"Нерадзуррі" можуть продати свого основного воротаря Андре Онана, на якого претендують клуби з англійської Прем'єр-ліги. На цьому трансфері "Інтер" заробить щонайменше 40 млн євро. Частину грошей буде витрачено на нового голкіпера. Ним може стати Анатолій Трубін.

Представники італійського клубу давно стежать за прогресом 21-річного воротаря. Через рік закінчується термін дії контракту Трубіна із "Шахтарем". Українському клубу доведеться продати Анатолія вже зараз, щоби заробити на його трансфері. Вартість переходу коливається в районі 15 млн євро, але італійці готові торгуватися.

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