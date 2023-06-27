Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Анатолій Трубін у збірній України. Скріншот YouTube

Воротар збірної України Анатолій Трубін розпочне новий сезон в іншому чемпіонаті. Футболіст має намір піти з "Шахтаря".

Гравцем цікавляться відразу кілька клубів, повідомляє Tutto Mercato.

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Які клуби цікавляться Трубіним?

Голкіпер має як мінімум кілька варіантів продовження кар'єри. До нього давно проявляють інтерес турецькі "Бешикташ" та "Трабзонспор", а також іспанська "Севілья". Нещодавно до цього списку додалися німецький "Баєр" та міланський "Інтер".

Трубін на полі. Скриншот YouTube

"Нерадзуррі" можуть продати свого основного воротаря Андре Онана, на якого претендують клуби з англійської Прем'єр-ліги. На цьому трансфері "Інтер" заробить щонайменше 40 млн євро. Частину грошей буде витрачено на нового голкіпера. Ним може стати Анатолій Трубін.

Представники італійського клубу давно стежать за прогресом 21-річного воротаря. Через рік закінчується термін дії контракту Трубіна із "Шахтарем". Українському клубу доведеться продати Анатолія вже зараз, щоби заробити на його трансфері. Вартість переходу коливається в районі 15 млн євро, але італійці готові торгуватися.

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