Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером
Воротар збірної України Анатолій Трубін розпочне новий сезон в іншому чемпіонаті. Футболіст має намір піти з "Шахтаря".
Гравцем цікавляться відразу кілька клубів, повідомляє Tutto Mercato.
Донецький "Шахтар" не зумів переконати Анатолія Трубіна продовжити кар'єру в Україні. Молодий воротар мріє грати в одному із найкращих чемпіонатів Європи.
Які клуби цікавляться Трубіним?
Голкіпер має як мінімум кілька варіантів продовження кар'єри. До нього давно проявляють інтерес турецькі "Бешикташ" та "Трабзонспор", а також іспанська "Севілья". Нещодавно до цього списку додалися німецький "Баєр" та міланський "Інтер".
"Нерадзуррі" можуть продати свого основного воротаря Андре Онана, на якого претендують клуби з англійської Прем'єр-ліги. На цьому трансфері "Інтер" заробить щонайменше 40 млн євро. Частину грошей буде витрачено на нового голкіпера. Ним може стати Анатолій Трубін.
Представники італійського клубу давно стежать за прогресом 21-річного воротаря. Через рік закінчується термін дії контракту Трубіна із "Шахтарем". Українському клубу доведеться продати Анатолія вже зараз, щоби заробити на його трансфері. Вартість переходу коливається в районі 15 млн євро, але італійці готові торгуватися.
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