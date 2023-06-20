Арсенал потратит 300 млн евро Хаверца, Райса и еще двух игроков

Микель Артета руководит игрой команды. Фото: REUTERS/Carl Recine

Лондонский "Арсенал" ведет переговоры с агентами сразу четырех футболистов. Микель Артета хочет усилить команду перед возвращением в Лигу чемпионов.

"Канониры" провели работу над ошибками и буду снова бороться за чемпионский титул в английской Премьер-лиге, сообщает Football Insider.

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"Арсенал" ведет переговоры с Декланом Райсом, Ромео Лавией, Каем Хаверцем и Юрриеном Тимбером. В совокупности новички могут обойтись "канонирам" в 300-400 млн евро. И тренерский штаб уже получил эти деньги на усиление состава.

Новый шанс для Артеты

Руководство "Арсенала" верит, что главный тренер команды — именно тот человек, который вернет "канониров" на вершину турнирной таблице. Микель Артета планирует усилить команду в течение следующих нескольких месяцев.

Кай Хаверц в сборной Германии. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Переговоры с "Вест Хэмом" о подписании контракта с Райсом продолжаются. В "Арсенале" понимают, что Деклан заинтересован в переходе. Условия личного контракта с игроком сборной Англии уже согласованы.

Также ведутся переговоры о переходе полузащитника "Саутгемптона" Лавии за 55 млн евро. Он тоже хочет продолжить карьеру в команде из Северного Лондона.

Защитник "Аякса" Тимбер является еще одной целью для столичной команды. А "Челси" уже согласился отпустить в "Арсенал" немецкого хавбека Кая Хаверца. "Канониры" заплатят за него 65 млн евро.

Журналисты сообщают, что "Арсенал" не ограничится приглашением этих игроков. У клуба более амбициозные планы, так что этим летом будут и другие новички.

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