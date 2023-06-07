"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" хотят купить одного и того же игрока сборной Англии

Деклан Райс и Мануэль Лансини празднуют гол. Фото: REUTERS/Tony Obrien

Капитан "Вест Хэма" Деклан Райс проведет последний матч в футболке лондонской команды. "Молотобойцы" сыграют против итальянской "Фиорентины" в финале Лиги Конференций.

Следующий сезон Райс начнет в новом клубе, сообщает Football London.

Читайте также:

"Манчестер Юнайтед" готов конкурировать с "Арсеналом" в битве за капитана "Вест Хэма" Деклана Райса. Оба клуба направят свои предложения "молотобойцам" уже на следующей неделе.

Куда перейдет Райс?

"Канониры" уделяют первостепенное внимание переходу футболиста сборной Англии в преддверии следующего сезона. Главный тренер команды Микель Артета стремится укрепить состав перед возвращением в Лигу чемпионов.

Лондонцы готовы потратить на трансфер игрока большие деньги. Но в конечном итоге решение будет зависеть от самого Райса на фоне интереса со стороны множества других элитных европейских команд, включая мюнхенскую "Баварию" и "Юнайтед". Известно, что "Арсенал" не любит торговаться за игроков. Именно по этой причине "канониры" упустили Лисандро Мартинеса и Михаила Мудрика.

Деклан Райс благодарит болельщиков. Фото: REUTERS/Tony Obrien

Пока 24-летний Деклан Райс надеется войти в историю "Вест Хэма", подняв трофей Лиги конференций. Руководство клуба на протяжение сезона неоднократно предлагало игроку продлить контракт, но он твердо решил уйти в конце июня 2023 года.

Контракт Райса с "Вест Хэмом" действует до лета следующего года. Это означает, что "молотобойцы" смогут через несколько недель получить большие деньги за футболиста, который востребован на трансферном рынке.

"Арсеналу" придется выдержать мощную конкуренцию за англичанина со стороны "Манчестер Юнайтед". Главный тренер "красных дьяволов" назвал Мейсона Маунта и Деклана Райса приоритетными трансферными целями команды.

Напомним, лидер "Динамо" Николай Шапаренко может перейти в один из европейских клубов.

Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский может вернуться в итальянскую Серию А.

Жена Криштиану Роналду пришла на семейный праздник в откровенном наряде.

Украинцу Михаилу Мудрику придется уйти из "Челси" из-за Гарри Кейна.

Аргентинец Лионель Месси удивил выбором своего нового клуба.