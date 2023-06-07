"Арсенал" та "Манчестер Юнайтед" хочуть купити одного і того ж гравця збірної Англії

Деклан Райс та Мануель Лансіні святкують гол. Фото: REUTERS/Tony Obrien

Капітан "Вест Гема" Деклан Райс проведе останній матч у футболці лондонської команди. "Молотобійці" зіграють проти італійської "Фіорентини" у фіналі Ліги Конференцій.

Наступний сезон Райс розпочне у новому клубі, повідомляє Football London.

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"Манчестер Юнайтед" готовий конкурувати з "Арсеналом" у битві за капітана "Вест Гема" Деклана Райса. Обидва клуби надішлють свої пропозиції "молотобійцям" вже наступного тижня.

Куди перейде Райс?

"Каноніри" приділяють першорядну увагу переходу футболіста збірної Англії напередодні наступного сезону. Головний тренер команди Мікель Артета прагне зміцнити склад перед поверненням до Ліги чемпіонів.

Лондонці готові витратити на трансфер гравця величезні гроші. Але зрештою рішення залежатиме від самого Райса на тлі інтересу з боку багатьох інших елітних європейських команд, включаючи мюнхенську "Баварію" та "Юнайтед". Відомо, що "Арсенал" не любить торгуватись за гравців. Саме з цієї причини "каноніри" упустили Лісандро Мартінеса та Михайла Мудрика.

Деклан Райс дякує вболівальникам. Фото: REUTERS/Tony Obrien

Поки що 24-річний Деклан Райс сподівається увійти до історії "Вест Гема", піднявши трофей Ліги конференцій. Керівництво клубу протягом сезону неодноразово пропонувало гравцеві продовжити контракт, але він твердо вирішив піти наприкінці червня 2023 року.

Контракт Райса із "Вест Гемом" діє до літа наступного року. Це означає, що "молотобійці" зможуть за кілька тижнів отримати великі гроші за футболіста, який затребуваний на трансферному ринку.

Арсеналу доведеться витримати потужну конкуренцію за англійця з боку "Манчестер Юнайтед". Головний тренер "червоних дияволів" назвав Мейсона Маунта та Деклана Райса пріоритетними трансферними цілями команди.

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