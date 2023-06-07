"Фиорентина" против "Вест Хэма": анонс и прогноз на финал Лиги Конференций

Кубок Лиги Конференций. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Спустя неделю после финала Лиги Европы пройдет решающий матч во втором еврокубковом турнире из трех. Итальянская "Фиорентина" сыграет с английским "Вест Хэмом" в финале Лиги Конференций.

Обе команды имеют равные шансы на победу и завоевание трофея, сообщает портал Новини.LIVE.

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В среду, седьмого июня, в 22:00 по киевскому времени в Праге состоится финал второго в истории розыгрыша Лиги Конференций. На поле встретятся две лучшие команды турнира.

Ситуация в "Фиорентине"

Итальянская "Фиорентина" стала лидером по количеству забитых голов в Лиге Конференций. Подопечные Винченцо Итальяно забили 36 мячей и нанесли 259 ударов по воротам соперника, что является рекордом для этого первенства. Артур Кабрал записал на свой счет семь голов — он является лучшим бомбардиром Лиги Конференций (украинец Довбик забил пять мячей — Ред.).

"Фиорентина" завершила сезон на восьмом месте в турнирной таблице Серии А, но для скромной команды это уже второй финал за несколько месяцев. В решающей битве за Кубок Италии флорентийцы первыми открыли счет, но "Интер" победил со счетом 2:1.

Кадровых потерь у "скуадры виолы" почти нет. Гарантированно не выйдут на поле запасной вратарь Сиригу и защитник Кастровилли.

"Фиорентина" после выхода в финал Лиги Конференций. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Ситуация в "Вест Хэме"

"Вест Хэм" финишировал на 14 месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Руководство клуба не уволило Дэвида Мойеса только благодаря удачной игре "молотобойцев" в еврокубках. Теперь бывшая команда Андрея Ярмоленко оказалась в шаге от трофея и путевки в Лигу Европы на следующий сезон.

Игроки "Вест Хэма" празднуют выход в финал Лиги Конференций. Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

У "Вест Хэма" вторая лучшая атака в Лиге Конференций. Англичане выиграли 11 из 12 поединков в турнире, не допустив ни одного поражения. Майкл Антонио забил в этом турнире шесть голов и после финала может стать лучшим бомбардиром первенства. Из кадровых потерь "молотобойцев" можно вспомнить только травму форварда Скамакки.

Ставки на финал Лиги Конференций

Обе команды уже выигрывали еврокубковые трофеи, но это случилось в далеких 1960-х годах. Речь идет о Кубке Кубков. Победа в Лиге Конференций станет успехов и для "фиалок", и для "молотобойцев".

Букмекеры считают равными шансы обеих команд на успех. Ставку на то, что Лигу Конференций второй год подряд выиграет итальянская команда (12 месяцев назад победила "Рома" — Ред.), можно сделать с коэффициентом 2,84. Ставка на подопечных Дэвида Мойеса доступна с коэффициентом 2,76. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 3,30.

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