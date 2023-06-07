"Фіорентина" проти "Вест Гема": анонс та прогноз на фінал Ліги Конференцій

Кубок Ліги Конференцій. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

За тиждень після фіналу Ліги Європи пройде вирішальний матч у другому єврокубковому турнірі з трьох. Італійська "Фіорентина" зіграє з англійським "Вест Гемом" у фіналі Ліги Конференцій.

Обидві команди мають рівні шанси на перемогу та завоювання трофея, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У середу, 7 червня, о 22:00 за київським часом у Празі відбудеться фінал другого в історії розіграшу Ліги Конференцій. На полі зустрінуться дві найкращі команди турніру.

Ситуація у "Фіорентині"

Італійська "Фіорентина" стала лідером за кількістю забитих голів у Лізі Конференцій. Підопічні Вінченцо Італьяно забили 36 м'ячів та завдали 259 ударів по воротах суперника, що є рекордом для цієї першості. Артур Кабрал записав на свій рахунок сім голів — він є найкращим бомбардиром Ліги Конференцій (українець Довбик забив п'ять м'ячів — Ред.).

"Фіорентина" завершила сезон на восьмому місці у турнірній таблиці Серії А, але для скромної команди це вже другий фінал за кілька місяців. У вирішальній битві за Кубок Італії флорентійці першими відкрили рахунок, але "Інтер" переміг із рахунком 2:1.

Кадрових втрат у "скуадри віоли" майже немає. Гарантовано не вийдуть на поле запасний воротар Сірігу та захисник Кастровіллі.

"Фіорентина" після виходу у фінал Ліги Конференцій. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Ситуація у "Вест Гемі"

"Вест Гем" фінішував на 14 місці у турнірній таблиці чемпіонату Англії. Керівництво клубу не звільнило Девіда Мойєса лише завдяки вдалій грі "молотобійців" у єврокубках. Тепер колишня команда Андрія Ярмоленка опинилася за крок від трофею та путівки до Ліги Європи наступного сезону.

Гравці "Вест Гема" відзначають вихід у фінал Ліги Конференцій. Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

У "Вест Гема" друга найкраща атака у Лізі Конференцій. Англійці виграли 11 із 12 поєдинків у турнірі, не допустивши жодної поразки. Майкл Антоніо забив у цьому турнірі шість голів і після фіналу може стати найкращим бомбардиром першості. З кадрових втрат "молотобійців" можна згадати лише травму форварда Скамаккі.

Ставки на фінал Ліги Конференцій

Обидві команди вже вигравали єврокубкові трофеї, але це сталося у далеких 1960-х роках. Йдеться про Кубок Кубків. Перемога у Лізі Конференцій стане успіхом і для "фіалок", і для "молотобійців".

Букмекери вважають рівними шанси обох команд на успіх. Ставку на те, що Лігу Конференцій другий рік поспіль виграє італійська команда (12 місяців тому перемогла "Рома" — Ред.), можна зробити з коефіцієнтом 2,84. Ставка на підопічних Девіда Мойєса доступна з коефіцієнтом 2,76. Нічия в основний час оцінюється коефіцієнтом 3,30.

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